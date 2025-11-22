Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы

Профессиональные декораторы поделились простой формулой, которая поможет не ошибиться с длиной гирлянды.

Как измерить елочную гирлянду / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как рассчитать размер гирлянды на елку

Как декорировать гирляндой входные двери и лестницу

Блестящие украшения, разноцветные елочные шары и мерцающие огни — классика праздничного декора, но ни одно праздничное пространство не будет полным без гирлянд. Покупая елку и новогодний декор, мы часто задаемся вопросом: а сколько гирлянд понадобится, чтобы создать эффектное и идеально пропорциональное оформление?

Как определить размер гирлянды на елку

Эксперт по декорированию Мэтт Боумен рекомендует использовать — от 2,7 до 3,6 метра гирлянды на каждые 30 сантиметров высоты дерева, пишет Martha Stewart.

Сколько нужно метров гирлянды на елку 180 см?

Если у вас ёлка высотой 1,8 метра, то вам может понадобиться от 16,2 до 21, 6 метра гирлянды.

Если ёлка стоит в углу, можно использовать на 50% меньше гирлянды, поскольку нужно будет украсить только переднюю половину новогодней красавицы. Также учтите соотношение гирлянды, украшений и хвои, которые вы хотите украсить.

Новогодняя елка / Фото: pexels.com

Как рассчитать длину гирлянды на елку

В интернете появился онлайн-калькулятор Bauble Calculator для подсчета идеального количества новогодних игрушек и длинны гирлянды для елки.

Чтобы понять, сколько праздничного декора вам понадобится, нужно ввести четыре параметра: высоту елки, ее форму, размер игрушек и их желаемую плотность на дереве.

Итак, сколько метров гирлянды надо на ёлку 150 см? При этом игрушки будут среднего размера, а размещены довольно плотно.

Ответ: 88 шаров и 624 светодиода.

Сколько метров гирлянды надо на ёлку 150 см / скриншот

Калькулятор гирлянды на елку можно найти по этой ссылке.

Измерение гирлянды для каминной полки

Когда будете вешать гирлянду на каминную полку, измерьте её длину и умножьте на 1,5–2.

Для стандартной каминной полки она составит от 1,8 до 3 метров. Гирлянда не должна выглядеть натянутой. Лучше, чтобы она была мягкой и ниспадающей.

Гирлянда на каминной полке / Фото: pexels.com

Как измерить гирлянду для лестницы

Правило измерения гирлянды для лестничных перил аналогично правилу для каминных полок.

Боумен рекомендует от 45 до 60 сантиметров гирлянды на каждый погонный метр лестницы.

"Проще всего посчитать, умножив количество ступеней на два. Это позволит вам красиво спустить гирлянду на 30-60 сантиметров ниже перил", - сказал декоратор.

Для более пышной и праздничной композиции используйте более толстую гирлянду или наложите две нити друг на друга.

Гирлянду лучше закреплять с естественным интервалом (например, через каждые несколько балясин или на изгибах перил), чтобы обеспечить равномерную драпировку и избежать провисания.

Сколько гирлянд нужно для входных дверей

Над входными дверями обычно используется около 7 метров гирлянды, разделенной на две части.

"Мы привязываем гирлянду по центру двери, и обе части располагаются в противоположных направлениях, чтобы ветки были направлены к полу. Если у вас есть электричество у главного входа, добавьте к гирлянде миниатюрные лампочки — это будет красиво", - посоветовал Боумен.

Еще можно попробовать обернуть гирлянду вокруг колонн или перил крыльца (измерьте длину, а затем умножьте на 1,5–2).

Гирлянда для столов и зеркал

Разместите дополнительную гирлянду вдоль внутренних зеркал или окон, чтобы привнести праздничную атмосферу в небольшие помещения.

Гирляндой также можно украсить обеденный стол или поместить ее в вазу с елочными шарами. Это создаст праздничный штрих.

Советы по оформлению гирлянд

Используйте при декорировании живые гирлянды, например, кедровые или пихтовые. Они никогда не выйдут из моды. Кроме того, они не только сохранят свою зелень на протяжении всего сезона, но и наполнят весь дом божественным ароматом.

Скройте места крепления при помощи бантов. Также подойдет флористическая проволока и прозрачные стяжки.

Играйте со слоями. Комбинируйте гирлянды разных стилей и материалов, накладывая их слоями и переплетая друг с другом. Например, пышная гирлянда из мишуры в сочетании с лентами или деревянными бусинами создаст фактурную, праздничную атмосферу.

