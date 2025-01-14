Нельзя просто воткнуть молодое деревце в землю и оставить его на 7-10 лет без ухода. Посадка елки - дело непростое.

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Как посадить елку из горшка в землю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Как долго елку в вазоне можно держать в доме

Когда лучше посадить ель

Новогодние праздники уже закончились и те, кто покупал домой живую ель в вазоне, теперь раздумывают над тем, как же посадить елку из горшка в землю. Главред разобрался, как посадить новогоднюю елку в саду после праздника.

Если вам интересно, что делать, чтобы елка простояла до февраля, то читайте материал: Новогодний лайфхак от бабушек: что надо добавить к елке, чтобы она стояла дольше.

Итак, если у вас дома есть живая елка и вы хотите ее посадить, это не значит, что вы можете просто воткнуть молодое деревце в землю и оставить его на 7-10 лет без ухода. На самом деле выращивание деревьев требует много труда. Как рассказала флорист из Канады на своем Youtube-канале Classy Flowers, не стоит ждать быстрого роста елки. В общей сложности требуется около 15 лет, чтобы вырастить приблизительно двухметровую ёлочку.

"Фермеры обычно сажают полуметровые молодые саженцы - деревца, которым уже исполнилось по 5 лет. И потребуется еще 8-10 лет, пока выросшую рождественскую елку можно будет срезать и продать на рынке", - добавила она.

Можно ли держать в доме елочку в горшке

По словам специалиста, елку рекомендуется держать в доме не более двух недель, чтобы избежать преждевременного распускания почек из-за теплой температуры, которая может восприниматься деревом как весна. Долгое нахождение в тепле может снизить шансы на успешную пересадку.

Комната, в которой находится елка, должна быть максимально прохладной. Желательно поставить дерево рядом с окном, чтобы обеспечить минимальный уровень фотосинтеза. Если нет возможности разместить дерево возле окна, нужно использовать дополнительный яркий свет. Это важно для здоровья дерева.

После праздников ёлку нужно вынести на улицу и посадить её в заранее подготовленную ямку в огороде. Флорист рассказала, что она выкопала ямку ещё в ноябре, до того как земля промёрзла.

В этой яме елку можно оставить до весны, а затем пересадить на постоянное место.

Если не прикапывать елку в вазоне в землю, в этом случае ее желательно утеплить, например, сеном чтобы во время сильных морозов корни не перемерзли.

Также стоит учитывать, что елку в горшке не получится использовать в помещение несколько лет подряд. Дело в том, что у этого дерева - поверхностная корневая система. Как правило, в контейнере со временем ей становится тесно. Для того, чтобы растение жило и развивалось, лучшим вариантом будет пересадить его в открытый грунт.

Смотрите видео - Как посадить новогоднюю елку в саду после праздника:

Как посадить елку из горшка в землю

Дерево нужно пересадить в почву не позднее марта. Если выдержать сроки не получается, то лучше уже оставить ель в контейнере до осени.

Место для посадки дерева нужно выбрать далеко от дорог, тротуаров и зданий.

Ель более требовательна к плодородию и влажности почвы, чем сосна. Поэтому если если почва в саду бедная и песчаная, придется выкопать лунку больше размера контейнера и заполнить ее черноземом.

Яму должна быть не менее 60 см в диаметре и глубиной не менее 30 см.

Очень важно, чтобы корневая шейка не была слишком глубоко. Верхние корни должны быть на глубине не более 5 см - ниже поверхности почвы, но при этом они не должны торчать из-под земли.

После пересадки дерево необходимо зафиксировать с помощью 3-4 растяжек. Делается это для того, чтобы ветер не раскачивал елку – иначе корень также будет двигаться и укорениться дереву будет очень сложно.

После посадки ель необходимо обильно полить дерево. Понадобится как минимум три ведра воды.

В конце марта дерево проливают растворами стимуляторов корнеобразования.

В начале апреля дерево важно подкормить удобрениями с максимальным содержанием фосфора. Это поможет наращиванию корневой системы. В мае ели понадобится азот, а в июне-июле – сбалансированные удобрения, с одинаковым содержанием макроэлементов. С августа необходимо исключить из рациона азот и давать больше калия и фосфора.

К слову, существует примета, что хвойные деревья якобы нельзя сажать возле дома. Так, наши предки верили, что сосна, например, связана с миром мертвых, поэтому ее не стоит использовать для украшения двора. Можно ли садить ель или тую в саду, читайте в материале: Приметы и суеверия: какое дерево категорически нельзя сажать возле дома.

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Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

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