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Приметы и суеверия: какое дерево категорически нельзя сажать возле дома

19 мая 2021, 21:43

Существует примета, что хвойные деревья якобы нельзя сажать возле дома.

Приметы о доме
Приметы о доме / pixabay

Сейчас существует множество примет о доме и быте, и многие хозяйки и хозяева стараются их придерживаться. Сегодня расскажет, какие деревья привлекают в жизнь хозяев негатив.

Существует примета, что хвойные деревья якобы нельзя сажать возле дома. Так, наши предки верили, что сосна, например, связана с миром мертвых, поэтому ее не стоит использовать для украшения двора.

Сосна или эль могла обрекать мужчин на ранние болезни, а женщинам помогала выходить замуж.

Рациональных объяснений такой нелюбви к хвойным деревьям около дома нет, а специалисты перечислили преимущества хвойного дерева на участке.

Во-первых, эль и сосна прекрасно очищают воздух и положительно влияют на почву, делая ее максимально плодородной. Сосна поможет получить максимальный урожай овощей или фруктов на маленьком участке.

Во-вторых, сосна по мере роста разрастается и под землей, для нее характерна развитая корневая система. Это плюс, если вы живете в регионе со склонами, неравномерной почвой и угрозой оползней. Главное, сажать дерево не слишком близко к дому, чтобы корни не разрушили фундамент здания.

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Сосна

Все дело в том, что сосна создает густую тень. Почва при этом перегноем практически не обогащается, ведь листвы нет, а с хвои никакого толка. Поэтому рядом с сосной ничего не растет.

Ель

Народные поверья утверждают, что это дерево отнимает у обитателей дома энергию, губит урожай, приносит неприятности. Да еще и мужчин выживает. Растут корни этой приметы в традиции обкладывать умерших еловыми ветками перед погребением. За века создалась стойкая негативная ассоциация.

Туя

Народные приметы говорят, что туя мешает девушке из этого дома выйти замуж.

Береза

Растущая береза во дворе будет негативно воздействовать на женское здоровье обитательниц дома, может даже спровоцировать бесплодие. Впрочем, есть и рациональное зерно в ужасах вокруг березы: рядом с ней другие растения выживают с трудом – береза забирает из почвы всю воду, до которой только может дотянуться своими разветвленными корнями.

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Дуб

Народные приметы говорят, что стоит одному из членов семьи заболеть, как дуб моментально высосет из него остатки жизненных сил. Если мужчина не слишком здоров или не слишком храбр, то дуб постарается от него избавиться. А если говорить о рациональном, то у дерева слишком мощные корни – они могут пошатнуть фундамент дома.

приметы
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