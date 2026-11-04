Сколько ракет у РФ и как быстро оккупанты пополняются запасы: отчет ГУР

Российские заводы выполняют и перевыполняют планы, хотя отдельные типы вооружения имеют серьезные технические проблемы.

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Р ГУР рассказали, сколько ракет у России и как быстро она пополняет запасы / коллаж: Главред, фото: defence-ua, росСМИ

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У России до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет

ВПК РФ ежемесячно выпускает более 200 ракет, 110 из них баллистические

Производство "Кинжалов" приостановили из-за проблем с точностью

Россия накопила до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет разных типов. Оборонная промышленность страны-агрессора способна ежемесячно изготавливать более 200 единиц ракетного вооружения, из которых до 110 составляют баллистические. Несмотря на санкции, темпы выпуска продолжают расти. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Какие типы ракет РФ производит активнее всего

Больше всего внимания разведка уделяет оперативно-тактическому комплексу "Искандер-М". Текущий запас ракет 9М723 оценивают примерно в 115 единиц, а ежемесячный выпуск составляет около 65 штук, что соответствует плану. Для сравнения, в июне ГУР оценивало производство на уровне 55–60 единиц ежемесячно.

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Параллельно Россия модернизирует комплекс. Прогнозируемая дальность поражения новой версии составляет 550–700 км. Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в сентябре заявлял, что до конца 2026 года РФ планирует испытать новый тип баллистической ракеты с дальностью до 800 км.

Значительную часть ударного потенциала обеспечивают зенитные ракеты РМ-48У для С-400, которые россияне применяют по наземным целям. Их запасы достигают 400 единиц, ежемесячно предприятия выпускают около 40 новых.

Противокорабельных "Ониксов", в том числе модернизированных, Россия накопила более 600 единиц. Чтобы эффективнее бить ими по суше, ракеты оснастили более мощной боевой частью и увеличили дальность. За семь месяцев изготовлено более 55 таких ракет.

Запас гиперзвуковых "Цирконов" превышает 120 единиц. Однако производство этих ракет остается медленным: с начала года их выпустили немногим более 30.

Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

"Кинжалы" на паузе, Х-101 - с браком

Самое заметное изменение касается аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал". Их производство временно остановили из-за низкой точности, а высвободившиеся мощности направили на другие баллистические ракеты. Еще в июне разведка ожидала, что Россия в этом году изготовит до 60 "Кинжалов".

Крылатые Х-101 по-прежнему остаются основой массированных ударов. Месячный план их выпуска превышает 80 единиц, и отдельные предприятия выполняют его с запасом. Однако качество этой продукции вызывает у разведки вопросы.

"Вместе с тем в ракетах фиксируют технические дефекты, в частности проблемы со сходом с авиационных носителей. Из-за этого отдельные партии возвращают на заваоды для устранения неисправностей", - говорится в сообщении ГУР.

Запасы "Калибров" морского базирования превышают 450 единиц, ежемесячно РФ изготавливает около 29 штук. Впрочем, на удары по Украине идет далеко не вся продукция.

"Сейчас государство-агрессор направляет значительную часть этих ракет в стратегический резерв, в частности для дальнейшего оснащения флотов", - отмечает разведка.

Темпы российского ВПК разведка фиксирует не впервые. В августе Вадим Скибицкий заявлял, что выпуск основных типов российских ракет достигает 110–120% от месячных планов, поэтому пауз в ударах по Украине ожидать не стоит.

Россия начала бить по Украине новыми дронами "Гербера-2"

Россия начала применять увеличенную версию беспилотника "Гербера-2", способную преодолевать до 1 200 км и нести боевую часть весом до 25 кг. Расширение возможностей БПЛА может свидетельствовать о выходе его применения за пределы Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ГУР обнародовало интерактивную 3D-модель беспилотника, информацию о его составляющих и электронной компонентной базе.

В "Гербере-2" обнаружили обновленный полетный контроллер, 12-канальную навигационную систему "Комета" и mesh-модем китайского производства Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd.

Также беспилотник получил новый блок обработки видео "Сосиска", созданный на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi.

Исследованный аппарат имел двойную IP-камеру, закрепленную на фюзеляже над топливным баком. Ее назначение - обнаружение перехватчиков.

"Также установлено наличие версий с курсовыми IP-камерами и камерами с трехосевыми подвесами", - отметили в ГУР.

Среди производителей электронных компонентов нового беспилотника больше всего китайских - восемь, и американских - четыре.

Российские военные существенно модернизировали аппарат, который изначально создавали как ложную цель для перегрузки украинской ПВО.

Путин планирует усилить удары по Украине: названы сроки

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в Москве всё меньше рассчитывают на то, что Дональд Трамп сможет заставить Киев принять мирное соглашение на российских условиях. На этом фоне Владимир Путин может сделать ставку на продолжение войны и усиление атак по украинской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

Если республиканцы потеряют позиции в Конгрессе, американскому президенту станет сложнее оказывать давление на Владимира Зеленского ради заключения сделки. В Москве, вероятно, рассматривают это как возможность продолжить военное давление на Украину.

"У него может уменьшиться пространство для маневра, чтобы принудить Зеленского к заключению сделки, – а это, в свою очередь, может развязать руки Путину для усиления атак на энергетическую инфраструктуру Украины", - отмечает издание.

Ракетный удар по Украине 3 ноября 2026

Как писал Главред, в ночь на вторник, 3 ноября, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Оккупанты применили не менее 18 баллистических и гиперзвуковых ракет, а также реактивыне дроны "Герань-5". Под ударами были десятки украинских городов. Целями стали тепловые электростанции.

Ночью оккупанты нанесли авиационный удар по больнице в Немышлянском районе Харькова, в результате чего пострадали 73 человека. Среди пострадавших - пациенты медучреждения, медицинские работники и жители соседних домов.

На рассвете 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. Как сообщили в ОВА, россияне атаковали город ракетами, когда люди спали в своих домах. Повреждены и больницы.

Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Позже стало известно, что количество раненых из-за атаки россиян на Днепр выросло до 15. Трое мужчин – в тяжелом состоянии.

По состоянию на 09:35 до 17 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Днепр. Погиб один человек. Спасатели пытаются деблокировать тело погибшего из-под завалов.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что оккупанты атаковали Укриану баллистическими, крылатыми и противокорабельными ракетами, а также ударными дронами. По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 309 целей. Попадания ракет и БпЛА зафиксированы на 23 локациях, а обломки сбитых целей упали еще на 14.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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