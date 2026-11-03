Путин планирует усилить удары по Украине: в Bloomberg узнали сроки

Ослабление политических позиций Трампа внутри США может изменить расчёты Кремля.

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РФ может усилить удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Минобороны РФ, УНИАН

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Путин может сделать ставку на продолжение войны и усиление ударов

В Кремле уже не уверены, что Вашингтон способен добиться от Киева уступок

В Москве всё меньше рассчитывают на то, что Дональд Трамп сможет заставить Киев принять мирное соглашение на российских условиях. На этом фоне Владимир Путин может сделать ставку на продолжение войны и усиление атак по украинской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ослабление политических позиций Трампа внутри США может изменить расчёты Кремля. Если республиканцы потеряют позиции в Конгрессе, американскому президенту станет сложнее оказывать давление на Владимира Зеленского ради заключения сделки. В Москве, вероятно, рассматривают это как возможность продолжить военное давление на Украину.

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"У него может уменьшиться пространство для маневра, чтобы принудить Зеленского к заключению сделки, – а это, в свою очередь, может развязать руки Путину для усиления атак на энергетическую инфраструктуру Украины", - отмечает издание.

Как пишет Bloomberg, в Кремле уже не уверены, что Вашингтон способен добиться от Киева уступок, необходимых Москве. Поэтому российское руководство может отказаться от расчёта на быстрое дипломатическое урегулирование и продолжить истощать Украину ударами по её территории, одновременно усиливая давление на европейских союзников Киева.

Особую тревогу вызывает перспектива новых атак на энергетические объекты. Удары по инфраструктуре могут стать одним из главных инструментов давления на Украину, особенно в условиях затяжной войны и приближения холодного сезона.

Косвенным подтверждением долгосрочных военных планов Москвы издание называет рост оборонных расходов. После того как встреча Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года не привела к соглашению, Россия увеличила военный бюджет на 2026 год почти на 60 миллиардов долларов - примерно до 200 миллиардов. Сопоставимые расходы предусмотрены и на 2027 год.

Таким образом, по оценке источников Bloomberg, Москва готовится к продолжительному противостоянию, а не к скорому завершению боевых действий. Перспективы переговоров при этом остаются неопределёнными: Россия не демонстрирует готовности отказаться от территориальных требований, а изменение политической ситуации в США может ещё больше осложнить дипломатические усилия.

Какой модернизированный беспилотник начала применять РФ

По информации Главного управления разведки Украины, российские войска стали использовать новую, увеличенную модификацию беспилотника "Гербера-2". По имеющимся данным, аппарат способен преодолевать расстояние до 1200 км и оснащаться боевой частью массой до 25 кг.

Одним из главных изменений конструкции стал топливный бак увеличенного объёма. Благодаря этому беспилотник получил существенно больший запас хода и может действовать на значительно более удалённых расстояниях.

В украинской разведке обращают внимание, что расширение радиуса полёта создаёт потенциальные риски не только для Украины, но и для других европейских государств.

"Увеличенная благодаря большому топливному баку операционная дальность БПЛА свидетельствует о том, что регион его применения может выйти за пределы территории Украины. Именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши", - подчеркнули в ГУР.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска сбросили десять авиабомб на укрытие с людьми в поселке Комышуваха Запорожской области. В результате удара погибли 24 человека, среди них 2 спасателя и 4 полицейских. Еще 5 человек получили ранения, в том числе 2 спасателя.

Напомним, ранее российские войска атаковали Ровенскую область. В Острожском районе в результате вражеской атаки загорелся жилой дом. В результате обстрела со стороны РФ ранения получили четверо человек.

Ранее Зеленский сообщил, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в четырёх областях Украины. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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