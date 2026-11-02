Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

Анна Косик
2 ноября 2026, 17:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мониторы сообщили, чем враг может атаковать Украину в ближайшее время.
Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине
Украинцев предупредили о возможном массированном ударе / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Россия перебросила самолеты Ту-95МС для нанесения ударов по Украине
  • Некоторые самолеты оккупанты уже вооружили ракетами
  • Подготовка россиян к следующей комбинированной атаке завершена

Страна-агрессор Россия в течение текущих суток осуществила передислокацию самолетов стратегической авиации с Дальнего Востока в Западный регион. Об этом сообщил Telegram-канал Monitor.

Три самолета Ту-95МС оккупанты переместили с аэродрома "Украинка" в "Энгельс". Еще семь самолетов с "Украинки" россияне передислоцировали на аэродром "Оленья".

видео дня
Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине
Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

"Противник завершил подготовку к следующей комбинированной атаке", - предупредили мониторы.

Эти данные подтвердил и другой мониторинговый Telegram-канал "єРадар". Все 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС завершили перебазирование. Часть из них уже вооружена крылатыми ракетами.

Telegram-канал по мониторингу воздушных угроз "Разведка Украины" добавил, что противник подготовил около 180 РБпЛА в Гвардейском и примерно 300 "Герань-2" в Приморско-Ахтарске для атак на юге в течение длительного времени.

Как Россия пытается измотать украинскую ПВО

Главред писал, что, по словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, РФ меняет тактику запусков вооружения, что должно затруднить работу украинской противовоздушной обороны.

Вместо одновременной атаки большим количеством дронов россияне рассредотачивают беспилотники во времени и пространстве. Из-за обширной территории украинским военным приходится реагировать на угрозы с разных направлений. Это создает дополнительные трудности для авиации, ведь истребителям F-16 приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы перехватить даже несколько ударных дронов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что наибольшая угроза во время следующего массированного удара, по информации мониторов, существует для Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областей, в частности их областных центров.

Ранее стало известно, что Россия начала применять увеличенную версию беспилотника "Гербера-2", способную преодолевать до 1 200 км и нести боевую часть весом до 25 кг. Расширение возможностей БПЛА может свидетельствовать о выходе его применения за пределы Украины.

Накануне, 1 ноября, в Винницкой области российский беспилотник попал на территорию общежития профессионального училища. В результате атаки РФ погибли два человека.

Другие новости:

Об источнике: monitor

Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности.

На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения.

Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и зарубежными медиа.

Канал насчитывает более 900 тысяч подписчиков и имеет активную аудиторию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Ту-95 новости Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

17:16Украина
Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

16:38Украина
Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

16:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Гороскоп на завтра, 3 ноября: Львам — радость, Весам — расходы

Гороскоп на завтра, 3 ноября: Львам — радость, Весам — расходы

Последние новости

17:16

Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

17:04

"Нашла вторую прослушку": Елена Тополя рассказала о заказчике ее слива

17:04

В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

16:44

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

16:38

Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
16:22

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

16:02

Что носить вместо пуховика зимой 2027: стилистка показала 4 модные альтернативыВидео

16:02

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

15:59

Зачем на джинсах сзади пришита прямоугольная бирка: какова её функция

Реклама
15:09

Мокрый снег и густой туман: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

15:06

Жителей Олешек разделили на 3 категории: Лубинец раскрыл новые детали эвакуации

14:57

Молодые яблони и груши могут пострадать зимой: как защитить их с помощью фольги

14:56

"Я никогда не была замужем": Камалия удивила заявлением о Захуре и его завещании

14:38

Лимоны останутся свежими целый месяц: куда их нужно положить

14:30

Новая "Ялта" или шанс для мира: чего ожидать от встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

13:47

"Не по собственному желанию": известная актриса покинула Украину с сыном

13:47

Почему яблони после обрезки хуже плодоносят: садоводам объяснили, чего не стоит делать

13:42

Зачем замораживать уксус: необычный трюк, облегчающий уборку

12:53

Оккупанты имеют новые территориальные успехи на горячем направлении - детали

12:48

Девочка из клипа KAZKA поразила тренера "Голосу країни": "На первых секундах повернулся"Видео

Реклама
12:45

Россия начала бить по Украине новыми дронами "Гербера-2": ГУР предупредило об угрозе

12:43

Нездоровая связь: Трамп перевез свою новую помощницу в ультра-частное убежище

12:32

"Втягиваю живот": Кошевой рассказал, как поддерживает спортивную формуВидео

12:16

Гороскоп Таро на завтра 3 ноября: Овнам - будет лучше, Козерогам - сбавить обороты

12:05

Украина готова остановить удары по НПЗ России: Зеленский озвучил условие Трампу

11:44

Китайский гороскоп на завтра, 3 ноября: Быкам - сила, Козлам - стимул

11:36

Работала продавщицей на рынке, а теперь покорила "Голос": кто такая Карина Варади

11:32

"Он глубоко понимает военную обстановку": американский генерал о Буданове

11:12

Октябрь стал самым кровавым для РФ: ISW сообщил о рекордных потерях врага

10:59

СМИ рассказали, как компания, связанная с главой Госслужбы восстановления Федоровым, намерена взыскать с государства 69 млн грн за недострой в Мелитополе

10:51

Украинская супермодель закрутила роман с Абрамовичем: что известно о Наталье Гоций

10:36

Смерть Хайден Панеттьери: Кличко забил тревогу из-за дочери

10:09

Спальня будет выглядеть в разы дороже: что повесить на окна вместо штор

09:55

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: какие регионы станут целью

09:54

"Слава Богу, я сбежала": Камалия назвала имя мужчины, который ее избил до синяков

09:50

Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят

08:14

Газ РФ в обмен на перемирие: США хотят побыстрее возобновить транзит через Украину

08:01

Киев и область остались без света: в столице остановился электротранспорт

07:20

"Запад проспал": Невзлин - об отставании США от Китая и Россиимнение

07:09

Оккупанты воспользовались перемирием в Олешках для укрепления позиций — Генштаб

Реклама
06:36

В Самарской области прогремели взрывы: атакован стратегический нефтяной узел РФ

05:31

Не только на Рождество: как заставить декабрист цвести два или три раза в год

04:36

Гороскоп на завтра, 3 ноября: Львам — радость, Весам — расходы

02:40

Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

01:15

Солнечный супершторм обрушился на Землю: радиация выросла в тысячи раз

01 ноября, воскресенье
23:15

Киевлян предупредили об опасности холеры и тифа: названа вероятная причина

23:05

В Украине объявили тревогу из-за якобы ядерной и химической угрозы — что известно

22:41

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

22:27

Си не скрывал раздражения: в ФРГ раскрыли позицию Китая по войне в Украине

21:46

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять