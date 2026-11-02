Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

Мониторы сообщили, чем враг может атаковать Украину в ближайшее время.

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Украинцев предупредили о возможном массированном ударе / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Россия перебросила самолеты Ту-95МС для нанесения ударов по Украине

Некоторые самолеты оккупанты уже вооружили ракетами

Подготовка россиян к следующей комбинированной атаке завершена

Страна-агрессор Россия в течение текущих суток осуществила передислокацию самолетов стратегической авиации с Дальнего Востока в Западный регион. Об этом сообщил Telegram-канал Monitor.

Три самолета Ту-95МС оккупанты переместили с аэродрома "Украинка" в "Энгельс". Еще семь самолетов с "Украинки" россияне передислоцировали на аэродром "Оленья".

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Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

"Противник завершил подготовку к следующей комбинированной атаке", - предупредили мониторы.

Эти данные подтвердил и другой мониторинговый Telegram-канал "єРадар". Все 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС завершили перебазирование. Часть из них уже вооружена крылатыми ракетами.

Telegram-канал по мониторингу воздушных угроз "Разведка Украины" добавил, что противник подготовил около 180 РБпЛА в Гвардейском и примерно 300 "Герань-2" в Приморско-Ахтарске для атак на юге в течение длительного времени.

Как Россия пытается измотать украинскую ПВО

Главред писал, что, по словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, РФ меняет тактику запусков вооружения, что должно затруднить работу украинской противовоздушной обороны.

Вместо одновременной атаки большим количеством дронов россияне рассредотачивают беспилотники во времени и пространстве. Из-за обширной территории украинским военным приходится реагировать на угрозы с разных направлений. Это создает дополнительные трудности для авиации, ведь истребителям F-16 приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы перехватить даже несколько ударных дронов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что наибольшая угроза во время следующего массированного удара, по информации мониторов, существует для Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областей, в частности их областных центров.

Ранее стало известно, что Россия начала применять увеличенную версию беспилотника "Гербера-2", способную преодолевать до 1 200 км и нести боевую часть весом до 25 кг. Расширение возможностей БПЛА может свидетельствовать о выходе его применения за пределы Украины.

Накануне, 1 ноября, в Винницкой области российский беспилотник попал на территорию общежития профессионального училища. В результате атаки РФ погибли два человека.

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Об источнике: monitor Telegram-канал monitor ориентирован на мониторинг вражеской авиации и военной активности. На канале можно найти информацию о ракетных ударах, дронах и угрозах воздушного нападения. Оперативные сообщения о запусках ракет и других средств воздушного нападения цитируются украинскими СМИ и зарубежными медиа. Канал насчитывает более 900 тысяч подписчиков и имеет активную аудиторию.

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