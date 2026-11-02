Молодые яблони и груши могут пострадать зимой: как защитить их с помощью фольги

Отражающее покрытие снижает нагрев ствола, но от грызунов оно не защищает, а весной его обязательно нужно снять.

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Как уберечь молодые деревья от зимних ожогов коры / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Зачем обматывать стволы молодых деревьев фольгой

Как правильно закрепить обертку и не повредить кору

Чем защитить сад от мышей

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Нижнюю часть ствола молодых плодовых деревьев можно обмотать алюминиевой фольгой. Это снижает риск солнечных ожогов и морозных трещин коры зимой. Такую защиту рекомендуют устанавливать на деревья в первые два года после посадки и обязательно снимать каждую весну, сообщают в Университете Теннесси.

Чаще всего для этого используют белые пластиковые кожухи. Плотная белая бумага или фольга тоже подойдут. В то же время от мышей и зайцев фольга не защищает, поэтому материал следует подбирать в зависимости от угрозы.

Больше всего рискуют молодые яблони, груши, сливы и другие деревья с тонкой корой, а также недавно пересаженные растения. В ясные зимние дни южная и юго-западная сторона ствола прогревается на солнце. После захода солнца температура резко падает, и ткани дерева подвергаются термическому стрессу. Из-за этого на коре появляются трещины и отмершие участки, через которые впоследствии проникают болезни.

Светлое отражающее покрытие меньше нагревается под солнечными лучами. Однако оно снижает лишь риск ожогов и не защищает от остальных зимних угроз.

Как обмотать ствол, чтобы не навредить дереву

Сначала следует определить, каким деревьям нужна защита. Затем у основания ствола аккуратно убирают траву и растительные остатки. Здоровую кору при этом нельзя сдирать или повреждать инструментами.

Для обмотки подойдет специальная светлая пленка для деревьев или фольга, предназначенная для такой защиты. Обычная кухонная фольга легко рвется, поэтому крепить ее нужно особенно тщательно. Покрытие не должно сдавливать кору. Затягивать его проволокой нельзя, а острых краев, которые могут поранить ствол, следует избегать.

После сильного ветра или снегопада обмотку проверяют. Она не должна смещаться, натирать кору или собирать под собой влагу.

Временную защиту снимают весной, когда минует угроза сильных морозов. Если покрытие оставить надолго, ствол хуже проветривается, под оберткой скапливается влага, а вредители получают удобное укрытие. В качестве альтернативы американские специалисты упоминают окрашивание стволов: оно лучше пропускает воздух и может защищать дерево дольше, чем одну зиму.

Где нельзя сажать фруктовые деревья / Инфографика: Главред

Может ли фольга остановить грызунов

Рассчитывать на фольгу как на барьер от мышей, полевок и зайцев не стоит. Зимой, когда землю покрывает снег и не хватает естественного корма, они охотно обгрызают кору молодых плодовых деревьев.

От грызунов лучше защищают специальные кожухи или металлическая сетка с мелкими ячейками. Сетка должна плотно охватывать ствол, но не прилегать к коре вплотную. Высота должна быть достаточной, чтобы зайцы не дотянулись до коры даже поверх снежных заносов.

Мульчу не следует насыпать вплотную к стволу. Толстый слой растительных остатков удерживает лишнюю влагу и становится удобным укрытием для грызунов.

Смотрите видео о том, от чего зимой гибнут деревья и как это предотвратить:

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Об источнике: Университет Теннесси Университет Теннесси (University of Tennessee, Knoxville / UTK) - ведущий государственный исследовательский университет США, основанный в 1794 году. Он является главным кампусом системы Университета Теннесси и известен своими высокими стандартами подготовки в области инженерии, бизнеса, сельского хозяйства и науки. Благодаря тесному сотрудничеству с Национальной лабораторией Оук-Ридж (Oak Ridge National Laboratory) университет предоставляет студентам и учёным уникальные возможности для передовых исследований в сфере ядерной энергетики, суперкомпьютерных технологий и материаловедения.

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