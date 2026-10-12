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Опытные хозяева кладут шарик из фольги в холодильник: в чём секрет приёма

Дарья Пшеничник
12 октября 2026, 05:11
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Французское издание советует использовать один кусок алюминиевой фольги сразу в двух кухонных приборах.

Опытные хозяева кладут шарик из фольги в холодильник: в чём секрет приёма
Зачем класть в холодильник шарик из фольги / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Зачем класть шарик из фольги в холодильник
  • Как она влияет на циркуляцию холода
  • Что дает этот самый шарик в посудомоечной машине

видео дня

Скомканный шарик из алюминиевой фольги на полке холодильника способен снизить потребление электроэнергии прибором: металл хорошо проводит тепло, отражает свет внутри камеры и помогает холодному воздуху распределяться более равномерно, благодаря чему система охлаждения работает эффективнее, сообщает Maison-Travaux.

Более стабильная температура внутри прибора дает двойной эффект: продукты дольше остаются свежими, а компрессор реже включается на полную мощность. Именно это, по подсчетам авторов, и отражается на счете за электричество.

Есть у этого приёма и гигиенический аргумент, о котором упоминают в материале.

"Кроме того, шарик из алюминиевой фольги якобы уменьшает образование конденсата, а значит, снижает риск размножения бактерий", - говорится в статье.

Отдельно авторы советуют заворачивать в фольгу сами блюда, которые стоят в холодильнике. Больше всего это касается продуктов с нижней полки.

Что дает фольга в посудомоечной машине

Тот же кусок металла работает и во время мытья посуды. Если положить шарик вместе с тарелками и столовыми приборами перед запуском цикла, он действует как катализатор и ускоряет сушку, а заодно уменьшает образование известкового налета, возвращает блеск металлическим изделиям и защищает внутренние поверхности самой машины. Более чистые от накипи стенки и нагревательные элементы означают меньшие затраты энергии на каждый цикл.

Однако эффект будет только при одном условии - шарик должен оставаться на месте.

"Для этого достаточно положить шарик из алюминиевой фольги в верхнюю корзину посудомоечной машины и убедиться, что он достаточно большой, чтобы поток воды не сдвинул его с места", - добавили в издании.

Другие привычки, которые снижают расходы на кухне

Остальные советы не требуют никаких затрат и работают круглый год. Среди них авторы называют следующие:

  • не держать долго открытыми дверцы холодильника и морозильной камеры;
  • выбирать бытовую технику с низким энергопотреблением;
  • готовить под крышкой, чтобы сохранять тепло;
  • использовать остаточное тепло конфорок, чтобы блюда оставались теплыми.

Существенное влияние на энергоэффективность оказывает и правильно установленная температура духовки и холодильника. Кроме того, в издании советуют регулярно мыть внутренние стенки холодильной и морозильной камер, не ставить внутрь горячие блюда и периодически размораживать морозильную камеру.

"Следуя этим советам и сделав их частью своих повседневных привычек, вы сможете существенно сократить потребление энергии и сэкономить на счетах за электроэнергию, особенно в преддверии зимы!" - подчеркнули в издании.

Когда пора менять холодильник, холодильник
Когда пора менять холодильник, холодильник / Инфографика: Главред

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Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, дизайне интерьеров и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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