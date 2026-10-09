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Кофейная гуща обретет вторую жизнь: зачем её кладут в холодильник

Руслана Заклинская
9 октября 2026, 14:29
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Использованную кофейную гущу не обязательно выбрасывать, ведь она может пригодиться в быту.
Кофейная гуща обретет вторую жизнь: зачем её кладут в холодильник
Кофейная гуща может пригодиться на кухне / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Зачем ставить кофейную гущу в холодильник
  • Почему нельзя использовать влажную кофейную гущу
  • Как избавиться от стойкого запаха в холодильнике

Использованный кофейный гущ можно применять не только как отходы после приготовления напитка. Некоторые люди кладут его в холодильник, чтобы уменьшить неприятные запахи от продуктов. Однако этот домашний способ имеет ограниченную эффективность и не заменяет регулярную уборку.

Главред узнал, зачем класть использованную кофейную гущу в холодильник и как правильно её подготовить.

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Зачем класть кофейную гущу в холодильник

Как пишет издание El Cronista, сухая кофейная гуща может помочь уменьшить некоторые стойкие запахи в холодильнике. При этом важно правильно её подготовить, ведь влажный осадок может стать средой для появления плесени.

Высушенная кофейная гуща может помочь уменьшить интенсивность отдельных неприятных запахов. Министерство сельского хозяйства США (USDA) также упоминает кофейную гущу среди средств, которые можно поместить в неглубокую емкость для борьбы с запахами в холодильнике или морозильной камере.

Кофейная гуща имеет пористую структуру, благодаря которой может удерживать некоторые соединения, вызывающие запахи. Для этого достаточно насыпать полностью высушенный осадок в чистую неглубокую емкость и оставить её открытой в холодильнике.

Однако результат зависит от источника запаха, количества продуктов и чистоты прибора. Если неприятный запах возник из-за испорченной еды или пролитой жидкости, кофейная гуща не устранит причину проблемы.

Почему нельзя ставить в холодильник влажную кофейную гущу

После заваривания кофейная гуща содержит много влаги. Если оставить её влажной в закрытой банке или открытой ёмкости на несколько дней, на ней может появиться плесень. Кроме того, влажный осадок сам может приобрести неприятный запах.

Емкость с кофейной гущей также нужно размещать так, чтобы она не опрокинулась и не загрязнила полки или продукты. Кофейную гущу не следует смешивать с едой или использовать вместо чистящих средств.

Как правильно использовать кофейную гущу

Чтобы попробовать этот домашний способ, сначала нужно полностью высушить использованную кофейную гущу. Для этого разложите её тонким слоем на тарелке или подносе и оставьте до полного высыхания.

После этого пересыпьте осадок в чистую неглубокую емкость без крышки и поставьте её в устойчивое место в холодильнике. Периодически проверяйте состояние кофейной гущи и заменяйте её, если она снова стала влажной, покрылась плесенью или начала неприятно пахнуть.

Важно помнить, что это лишь вспомогательный способ уменьшения запахов, а не дезинфекция. Кофейная гуща не делает продукты более безопасными, не уничтожает бактерии и не устраняет источник загрязнения.

Что делать, если запах в холодильнике не исчезает

Если неприятный запах остаётся, прежде всего проверьте содержимое холодильника и выбросьте просроченные или испорченные продукты. Особое внимание уделите контейнерам с остатками еды, пролитым жидкостям и участкам возле уплотнителей дверец.

Затем вымойте полки, ящики, внутренние стенки и уплотнители водой с мылом, следуя рекомендациям производителя. Перед использованием холодильника убедитесь, что все поверхности чистые и сухие.

Если запах сопровождается нарушением охлаждения, скоплением воды или запахом гари, причиной может быть техническая неисправность. В таком случае стоит обратиться к специалисту.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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