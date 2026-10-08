Кофейная гуща поможет избавиться от насекомых: как ее использовать дома

Иногда для отпугивания насекомых используют и дым от тлеющей сухой кофейной гущи.

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Кофейная гуща поможет избавиться от насекомых / коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как правильно использовать кофейную гущу

Насколько эффективна кофейная гуща

Не спешите выбрасывать кофейную гущу после приготовления напитка. Ее можно использовать в хозяйстве, в том числе как простое натуральное средство против некоторых домашних вредителей. Например, сухую гущу советуют рассыпать возле порога или на подоконнике, чтобы отпугнуть насекомых. Насколько эффективен такой способ, пишет венгерское издание Blikk.

Запах кофе может раздражать некоторых насекомых. В частности, его аромат способен мешать муравьям ориентироваться в пространстве, поскольку они используют запаховые следы для поиска пищи и передвижения. Поэтому кофейная гуща в некоторых случаях действительно может помочь сделать определенные участки дома менее привлекательными для них.

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Есть у этого средства и другое применение. Сухая кофейная гуща имеет довольно шероховатую структуру, поэтому ее иногда используют против слизней. Однако рассчитывать на гарантированный результат не стоит: эффективность такого метода зависит от конкретной ситуации, а при большом количестве вредителей одной кофейной гущи будет недостаточно.

Как правильно использовать кофейную гущу

Прежде всего использованную кофейную гущу нужно хорошо высушить. После этого ее можно небольшим количеством рассыпать тонкой полосой возле входной двери, на подоконнике или в других местах, где появляются насекомые.

Еще один вариант: насыпать сухую гущу в небольшую неглубокую емкость и поставить ее там, где это необходимо.

Важно следить за ее состоянием и периодически заменять свежей. Особенно быстро это становится необходимым после дождя или при высокой влажности. Намокшая кофейная гуща теряет часть своих свойств и может начать плесневеть.

Иногда для отпугивания насекомых используют и дым от тлеющей сухой кофейной гущи. Однако такой способ подходит исключительно для улицы. Сжигать гущу следует в подходящей термостойкой емкости, вдали от легковоспламеняющихся предметов и не оставляя процесс без присмотра.

Насколько эффективна кофейная гуща

Кофейная гуща действительно может в отдельных случаях помочь отпугнуть муравьев, слизней и некоторых других мелких вредителей. Однако воспринимать ее как полноценное средство борьбы с насекомыми не стоит.

Есть и еще один важный момент - безопасность домашних животных. В кофейной гуще остается кофеин, который в больших количествах может быть токсичен для собак и кошек. Поэтому ее не следует оставлять в местах, доступных для питомцев.

Таким образом, кофейная гуща может пригодиться как недорогой дополнительный способ борьбы с отдельными вредителями.

Смотрите видео, как кофейная гуща может помочь избавиться от насекомых

Инфографика: Главред

Как можно использовать кофейную гущу

Кофейная гуща не является универсальным удобрением - в чрезмерных дозах она вредит комнатным растениям больше, чем помогает, поскольку влажная масса уплотняется, ограничивает доступ воздуха к корням и держит субстрат мокрым слишком долго, открывая путь плесени. Какие растения можно подкормить кофейной гущей - рассказали эксперты.

Использованную кофейную гущу не обязательно сразу выбрасывать в мусорное ведро. Ей можно найти несколько необычных применений в быту, в частности в ванной комнате.

Смесь кофейной гущи и пищевой соды способна быстро нейтрализовать неприятные запахи в доме и одновременно отпугнуть насекомых, не прибегая к химическим средствам. Эксперты рекомендуют использовать этот простой и бюджетный лайфхак для холодильника, мусорных ведер, автомобиля, а также на террасах и подоконниках для борьбы с вредителями.

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Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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