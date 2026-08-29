Опытные хозяйки перед сном насыпают кофейную гущу в унитаз: для чего

Вместо того чтобы выбрасывать использованную кофейную гущу, некоторые хозяйки находят ей необычное применение.

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Унитаз, кофейная гуща / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Зачем смывать использованную кофейную гущу в унитаз

Действительно ли кофе помогает избавиться от неприятного запаха

Как ещё можно использовать кофейную гущу в быту

Использованную кофейную гущу не обязательно сразу выбрасывать в мусорное ведро. Ей можно найти несколько необычных применений в быту, в частности в ванной комнате.

Главред выяснил, как можно использовать кофейную гущу в быту.

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Как пишет El Cronista, некоторые люди используют кофейную гущу для борьбы с неприятными запахами в унитазе. Считается, что она может поглощать запахи и помогать поддерживать свежесть в помещении.

Зачем использовать кофейную гущу в унитазе

Кофейная гуща может действовать как природный абсорбент и помогать нейтрализовать неприятные запахи. Именно поэтому её иногда используют в качестве альтернативы ароматизаторам для ванной комнаты.

Кроме того, сторонники этого способа считают, что зернистая структура кофе может помогать удалять мелкие загрязнения с поверхности унитаза. В то же время не стоит воспринимать кофейную гущу как полноценное средство для очистки или дезинфекции сантехники.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как использовать кофейную гущу

Для этого нужно приготовить кофе и сохранить использованную гущу. После этого её следует охладить и дать лишней жидкости стечь.

Небольшое количество кофейной гущи можно поместить в унитаз, после чего оставить на несколько часов или на ночь. Однако с количеством нужно быть осторожными, ведь большое количество кофейных частиц может скапливаться в трубах.

Поэтому более безопасным вариантом для борьбы с запахами будет поместить сухую кофейную гущу в небольшую емкость и оставить её в ванной, а не регулярно смывать её в канализацию.

Где ещё можно использовать кофейную гущу

Использованную кофейную гущу можно применять не только в ванной комнате. Например, её можно поставить в холодильник в небольшой открытой ёмкости, ведь она способна поглощать посторонние запахи.

Также кофейную гущу используют для нейтрализации запахов в мусорном ведре, обуви и на руках после контакта с продуктами с резким запахом.

В садоводстве её также иногда добавляют в почву или компост. Однако использовать кофейную гущу в качестве удобрения нужно умеренно, поскольку не все растения одинаково хорошо реагируют на её добавление.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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