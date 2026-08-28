Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

Вы узнаете:
- Как самостоятельно починить кран без мастера
- Что делать, если смеситель начал протекать
Капающий кран может не только раздражать своим звуком, но и незаметно увеличивать сумму в счете за воду. В то же время в большинстве случаев причина протечки банальная и устраняется без вызова мастера.
Главред узнал, что специалисты House Digest рассказали, как самостоятельно починить кран за считанные минуты без использования специальных инструментов.
Как починить кран
Первый шаг - перекрыть подачу воды под раковиной. Это исключит возможность подтопления во время разборки смесителя. Далее стоит осмотреть ручки конструкции. Ослабленные винты и крепления - одна из самых распространенных причин появления протечек.
Для их затяжки достаточно обычной отвертки. Но если крепления в порядке, следующий подозреваемый - маленький фильтр на конце излива. Минеральные отложения и мелкий мусор сбивают поток воды, из-за чего смеситель начинает протекать. Аэратор достаточно открутить, промыть и вернуть на место.
Если даже этот шаг не помогает, стоит обратить внимание на шайбы и уплотнители, которые со временем теряют форму. Чтобы добраться до них, придется снять ручку смесителя.
"Поврежденные элементы заменяют новыми, а если запасных деталей под рукой нет, шайбу можно перевернуть или отрегулировать - утечка воды временно прекратится", - говорится в статье.
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Об источнике: House Digest
House Digest - это крупный американский цифровой журнал, полностью посвященный обустройству дома, дизайну интерьеров, ремонту, садоводству и лайфхакам по ведению домашнего хозяйства.
Ежемесячная аудитория составляет около 7 миллионов уникальных пользователей.
Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретённый Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа-издание компании в нише "Дом и сад".
Портал ориентирован как на новичков в сфере DIY (сделай сам), так и на людей, профессионально занимающихся обустройством жилья.
На сайте можно найти практические руководства по ремонту и очистке поверхностей, обзоры трендов в дизайне интерьеров и архитектуре, а также советы по ландшафтному дизайну, садоводству и уходу за комнатными растениями.
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