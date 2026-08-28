Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

Основные причины протечки крана можно устранить за считанные минуты.

https://glavred.info/lifehack/kak-bystro-pochinit-kapayushchiy-kran-prostoy-sposob-bez-vyzova-mastera-10792175.html Ссылка скопирована

Вызывать сантехника не придется, если знать несколько нюансов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как самостоятельно починить кран без мастера

Что делать, если смеситель начал протекать

Капающий кран может не только раздражать своим звуком, но и незаметно увеличивать сумму в счете за воду. В то же время в большинстве случаев причина протечки банальная и устраняется без вызова мастера.

Главред узнал, что специалисты House Digest рассказали, как самостоятельно починить кран за считанные минуты без использования специальных инструментов.

видео дня

Как починить кран

Первый шаг - перекрыть подачу воды под раковиной. Это исключит возможность подтопления во время разборки смесителя. Далее стоит осмотреть ручки конструкции. Ослабленные винты и крепления - одна из самых распространенных причин появления протечек.

Для их затяжки достаточно обычной отвертки. Но если крепления в порядке, следующий подозреваемый - маленький фильтр на конце излива. Минеральные отложения и мелкий мусор сбивают поток воды, из-за чего смеситель начинает протекать. Аэратор достаточно открутить, промыть и вернуть на место.

Как защитить смеситель от накипи с помощью свечи / Инфографика: Главред

Если даже этот шаг не помогает, стоит обратить внимание на шайбы и уплотнители, которые со временем теряют форму. Чтобы добраться до них, придется снять ручку смесителя.

"Поврежденные элементы заменяют новыми, а если запасных деталей под рукой нет, шайбу можно перевернуть или отрегулировать - утечка воды временно прекратится", - говорится в статье.

Читайте также:

Об источнике: House Digest House Digest - это крупный американский цифровой журнал, полностью посвященный обустройству дома, дизайну интерьеров, ремонту, садоводству и лайфхакам по ведению домашнего хозяйства. Ежемесячная аудитория составляет около 7 миллионов уникальных пользователей. Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретённый Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа-издание компании в нише "Дом и сад". Портал ориентирован как на новичков в сфере DIY (сделай сам), так и на людей, профессионально занимающихся обустройством жилья. На сайте можно найти практические руководства по ремонту и очистке поверхностей, обзоры трендов в дизайне интерьеров и архитектуре, а также советы по ландшафтному дизайну, садоводству и уходу за комнатными растениями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред