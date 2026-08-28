Нужно ли перевенчиваться после венчания в УПЦ МП: священник дал четкий ответ

После перехода приходов из УПЦ МП в ПЦУ у верующих возникают вопросы относительно ранее совершённых таинств, в частности, венчания.

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Венчание, священник ПЦУ Алексей Филюк / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, facebook.com/prayertimewithserhii

Вы узнаете:

Нужно ли перекреститься, если брак заключался в УПЦ МП

Считается ли действительным венчание в Московском патриархате

Что на самом деле важнее повторного венчания

После перехода многих украинских общин в Православную церковь Украины у верующих возникают вопросы относительно церковных таинств, которые они ранее принимали в Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, люди интересуются, нужно ли повторно венчаться после смены церковной юрисдикции.

Главред выяснил, что об этом думает священник ПЦУ Алексей Филюк.

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Нужно ли повторно венчаться после венчания в УПЦ МП

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил в Facebook, что повторно проходить таинство венчания не нужно. По его словам, церковное таинство остается действительным независимо от того, в какой именно юрисдикции оно было совершено.

"Перевенчаться не нужно, ведь таинства действительны, будь то Московский патриархат или, как там говорят, УПЦ", - отметил Филюк.

Таким образом, если мужчина и женщина уже были обвенчаны, повторное венчание в связи с переходом в другую церковную юрисдикцию не требуется.

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Нужно ли повторно креститься

Алексей Филюк также провел параллель с таинством крещения. По его словам, так же как человека не нужно крестить во второй раз, нет необходимости повторно проходить венчание.

"Одно крещение, одно венчание - они действительны", - подчеркнул священник.

В то же время он отметил, что повторное крещение само по себе не стоит воспринимать как что-то страшное, однако необходимости в нем нет, если таинство уже было совершено.

Что важнее самой венчания

Филюк обратил внимание, что само по себе церковное таинство не гарантирует того, что семейная жизнь будет счастливой и без конфликтов.

"Иногда можно пожениться, а в семье – ссоры, ненависть; крестился, а живешь хуже язычника и сатаниста", – сказал священник.

По его словам, гораздо важнее для человека следовать Божьей воле, читать Священное Писание и в соответствии с верой строить свою жизнь.

"Поэтому нужно исполнять Божью волю, читать Писание", - подытожил Алексей Филюк.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооружённые силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведёт собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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