Нужно ли перевенчиваться после венчания в УПЦ МП: священник дал четкий ответ

Вы узнаете:
- Нужно ли перекреститься, если брак заключался в УПЦ МП
- Считается ли действительным венчание в Московском патриархате
- Что на самом деле важнее повторного венчания
После перехода многих украинских общин в Православную церковь Украины у верующих возникают вопросы относительно церковных таинств, которые они ранее принимали в Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, люди интересуются, нужно ли повторно венчаться после смены церковной юрисдикции.
Главред выяснил, что об этом думает священник ПЦУ Алексей Филюк.
Нужно ли повторно венчаться после венчания в УПЦ МП
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил в Facebook, что повторно проходить таинство венчания не нужно. По его словам, церковное таинство остается действительным независимо от того, в какой именно юрисдикции оно было совершено.
"Перевенчаться не нужно, ведь таинства действительны, будь то Московский патриархат или, как там говорят, УПЦ", - отметил Филюк.
Таким образом, если мужчина и женщина уже были обвенчаны, повторное венчание в связи с переходом в другую церковную юрисдикцию не требуется.
Нужно ли повторно креститься
Алексей Филюк также провел параллель с таинством крещения. По его словам, так же как человека не нужно крестить во второй раз, нет необходимости повторно проходить венчание.
"Одно крещение, одно венчание - они действительны", - подчеркнул священник.
В то же время он отметил, что повторное крещение само по себе не стоит воспринимать как что-то страшное, однако необходимости в нем нет, если таинство уже было совершено.
Что важнее самой венчания
Филюк обратил внимание, что само по себе церковное таинство не гарантирует того, что семейная жизнь будет счастливой и без конфликтов.
"Иногда можно пожениться, а в семье – ссоры, ненависть; крестился, а живешь хуже язычника и сатаниста", – сказал священник.
По его словам, гораздо важнее для человека следовать Божьей воле, читать Священное Писание и в соответствии с верой строить свою жизнь.
"Поэтому нужно исполнять Божью волю, читать Писание", - подытожил Алексей Филюк.
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О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооружённые силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведёт собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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