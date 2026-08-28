Почему 29 августа нужно избегать пищи красного цвета: какой церковный праздник

В народе 29 августа избегали пищи красного цвета, поскольку она ассоциировалась с кровью святого Иоанна.

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Какой церковный праздник 29 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 29 августа

Что можно делать 29 августа

Что нельзя делать 29 августа

В субботу, 29 августа, православные христиане вспоминают Усекновение честной главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 29 августа

Этот день, 29 августа, посвящен мученической смерти святого, который не побоялся открыто выступить против беззакония и осудить поступки царя Ирода Антипы.

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Иоанн Креститель обличал правителя за то, что тот взял в жены Иродиаду - супругу своего брата. Такой поступок противоречил религиозным законам. Пророк не стал молчать и прямо заявил Ироду: "Не должно тебе иметь женщину брата твоего".

За смелые слова Ирод приказал заключить Иоанна в темницу. При этом правитель опасался расправляться с ним, поскольку народ считал пророка Божьим посланником и глубоко его почитал.

Трагическая развязка произошла во время пира, устроенного в честь дня рождения Ирода. Дочь Иродиады Саломия исполнила перед гостями танец, который настолько понравился царю, что он пообещал выполнить любое ее желание.

По совету матери Саломия попросила принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод оказался перед выбором, однако, не желая нарушать данную перед гостями клятву, распорядился исполнить ее просьбу. Пророк был казнен и принял мученическую смерть за свою веру и правду.

Память об Усекновении главы Иоанна Крестителя напоминает верующим о мужестве, стойкости и верности своим принципам.

Приметы 29 августа

Если 29 августа теплый и солнечный день - осень будет мягкой, а зима придет нескоро.

Если дождь идет в этот день, то осень ожидается дождливой.

Многие орехи уродились - зима может быть суровой, а следующий год - урожайным.

Что нельзя делать 29 августа

По народным традициям, на усекновение председателя Иоанна Крестителя не советовали брать в руки нож и резать им продукты круглой формы - хлеб, капусту, свеклу или другие овощи. Считалось, что подобные действия могут символически напоминать о казни пророка. Также в народе избегали пищи красного цвета, поскольку она ассоциировалась с кровью святого Иоанна. В то же время эти обычаи только народные поверья - Церковь не устанавливает таких запретов.

Что можно делать 29 августа

В этот день особенно хорошо посетить храм, поучаствовать в молитве или помолиться дома. Также можно вспомнить в своих молитвах всех, кто отдал жизнь ради других, в том числе павших защитников Украины.

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