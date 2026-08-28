Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

Вы узнаете:
- Когда в Украине прекратятся осадки
- Как изменится температура воздуха в Украине в последние дни августа
Погода в Украине 29 и 30 сентября будет сухой и солнечной. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, осадков в ближайшие выходные дни не будет на фоне повышенного атмосферного давления.
Погодные условия в следующие два дня будут определяться малоподвижным антициклоном и его выступом над Восточной Европой. Лишь в западных регионах малоактивные атмосферные фронты станут причиной увеличения облачности, а также местами могут привести к кратковременным дождям, преимущественно небольшой интенсивности.
"Ветер в Украине будет преобладать восточного и юго-восточного направлений. Температурный фон ожидается примерно на 3–5 градусов выше средних многолетних показателей", - добавил Кибальчич.
Погода 29 августа
В западных регионах Украины ночью без осадков. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10+15 градусов, днем будет колебаться в пределах +25+30 градусов.
В северных областях прогнозируется антициклональная погода. На фоне малооблачного неба осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8+13 градусов, днём синоптик прогнозирует +24+29 градусов.
В центральных регионах Украины под влиянием антициклона осадков не предвидится. Небо ожидается малооблачным. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12+17 градусов, днем +26+31 градус.
В южной части страны и на Крымском полуострове ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер преимущественно восточного направления, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +15+20 градусов, днем будет колебаться около +26+31 градуса.
В восточных областях Украины прогнозируется малооблачная и сухая погода под влиянием антициклона. Ветер восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11+16 градусов, днем ожидается в пределах +24+29 градусов.
Погода 30 августа
В западных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможная гроза. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11+16 градусов, днем будет колебаться около +26+31 градуса.
В северной части страны ожидается погода без значительных осадков, только днем в Киевской и Черниговской областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер южный, юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +8+13 градусов, днем - +24+29 градусов.
В центральных регионах Украины под влиянием антициклона осадков не предвидится. Небо ожидается малооблачным. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14+19 градусов, днем +27+32 градуса.
В южных регионах и Крыму сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15+20 градусов, днем будет колебаться около +27+32 градусов.
В восточных областях Украины ожидается малооблачная и сухая погода под влиянием антициклона. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11+16 градусов, днем ожидается в пределах +26+31 градуса.
Какая будет погода в сентябре в Украине
Главред писал, что, по данным синоптиков Укгидрометцентра, среднемесячные погодные показатели в сентябре в Украине будут близки к норме. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах +11+18 градусов.
В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм. Среднее месячное количество осадков составляет 37–74 мм, в южной части местами 28–36 мм, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях 77–108 мм, в высокогорье Карпат - 126–130 мм.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что до конца августа в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода с прояснениями. Температура воздуха ночью составит +12+20 градусов, днем ожидается +22+30 градусов.
Ранее стало известно, что 28 августа погода в Украине будет нестабильной, с кратковременными дождями, местами и с грозами на юге и юго-востоке страны, ночью также в большинстве центральных областей.
Накануне стало известно, что в Украине усилится влияние антициклона "Steffen" и вернется преимущественно солнечная и сухая погода с температурой ночью +10+15 градусов, днем +22+27 градусов.
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О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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