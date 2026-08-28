Затяжная магнитная буря красного уровня: геомагнитный шторм G2 накрыл Землю

Из-за нестабильной геомагнитной обстановки на Земле у некоторых людей может ухудшиться самочувствие.

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Прогноз магнитных бурь на 28–30 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

Насколько продолжительной будет магнитная буря

Какой силы сегодня геомагнитный шторм

Сегодня, 28 августа, из-за поступления высокоскоростного потока солнечного ветра из корональной дыры Землю охватит магнитная буря уровня G1. Но геомагнитная активность не стабилизируется в ближайшие дни.

Как сообщили в Британской геологической службе, из-за как минимум двух корональных выбросов массы 28-29 августа начнется более мощная магнитная буря уровня G2.

видео дня

Уже 29-30 августа магнитная буря ослабнет до уровня G1, но закончится ли она до конца месяца - пока неизвестно.

Магнитные бури 28–30 августа / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Геомагнитная активность сегодня

По данным meteoagent, К-индекс 24 августа составляет 5,7, что соответствует красному уровню, то есть высоким магнитным колебаниям. При этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на зелёном уровне.

Однако солнечная вспышка соответствует желтому уровню С1. Завтра, 29 августа, К-индекс останется на том же уровне 5,7, а уже 30 августа, по предварительным данным, снизится до 3,7, то есть до зеленого уровня.

Прогноз геомагнитной активности 28–30 августа / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие. Речь идет о:

ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;

Регулярном проветриваним комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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