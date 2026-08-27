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В Украине повышенная угроза ракетного удара: какие города под прицелом РФ

Руслана Заклинская
27 августа 2026, 20:02
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Россияне получили приказ применить баллистическое вооружение против Украины.
В Украине повышенная угроза ракетного удара: какие города под прицелом РФ
Российские ракеты, карта Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Главное:

  • В Киеве и области существует повышенная угроза баллистических ударов
  • Под прицелом могут оказаться склады
  • РФ продолжает запускать ударные БПЛА

В Киеве и области в ближайшие часы сохраняется повышенная угроза применения российских ударных средств, в частности баллистического вооружения. Под ударом могут оказаться складские помещения и другие объекты. Об этом предупредил мониторинговый канал "еРадар".

"В течение ночи сохраняется повышенная угроза применения баллистических средств поражения по столице и области. По полученным данным, враг получил указание уничтожить все возможные склады в Киеве и области", - говорится в сообщении.

видео дня

Среди направлений, для которых сохраняется угроза, называют Киев, Бровары, Борисполь, Вышгород, Васильков, Фастов, Глеваху и Обухов. При этом отмечается, что под прицелом россиян могут оставаться складские помещения компаний.

РФ продолжает запускать ударные БПЛА

Также Воздушные силы сообщают об атаке реактивными беспилотниками по Украине. Новые группы дронов движутся в направлении Броваров и Киева с севера. Также произошли запуски новых БПЛА из Брянской области и Орла.

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Откуда и какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

По данным мониторинговых каналов, в течение дня Россия применила около 130 таких БПЛА, тогда как перед началом атаки на пусковых позициях находилось около 155 единиц.

Кроме того, наблюдатели отмечают, что волнообразные запуски БПЛА могут быть частью тактики страны-агрессора, направленной на затруднение ликвидации последствий ударов и тушения пожаров.

Российские войска в течение дня 27 августа атаковали Украину около 140 ударными беспилотниками, более 100 из них были реактивными. Большинство дронов противник направил в сторону Киева.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 19:00 в воздушном пространстве оставалось более 10 реактивных ударных БПЛА. Предварительно, украинская ПВО в течение дня сбила или подавила около 120 ударных дронов.

В Военно-воздушных силах призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что Россия может атаковать - объяснение эксперта

Россия может начать целенаправленно атаковать крупные торговые центры в Киеве и прифронтовых городах. Советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов предупредил, что после объявления воздушной тревоги времени на эвакуацию может оставаться крайне мало.

"Если вы где-то находитесь в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минута-другая, чтобы покинуть торговую сеть", - заявил Бескрестнов в эфире Radio NV.

По его словам, особой целью могут стать крупные торговые сети, в частности магазины-склады. Он пояснил, что россияне уже атаковали "Эпицентры" в Одессе, поэтому пребывание в крупных ТЦ во время воздушной тревоги может быть опасным.

Атака на Киев 27 августа - что известно

Напомним, Киевская городская военная администрация сообщила об атаке реактивных дронов по столице. В Голосеевском районе пострадал человек, взрывы и возгорания зафиксировали в разных частях города.

Главное управление разведки сообщило о применении модернизированной баллистической ракеты при ударах по столице. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 550 километров и критически зависит от импортной электроники.

Как ранее сообщал Главред, Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате атаки РФ поврежден жилой дом. Экстренные службы тушат возгорание крыши четырехэтажного жилого дома в Подольском районе.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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