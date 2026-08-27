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Вейп для украинцев оказался самым дорогим в Европе - исследование ВАРЕС

Олег Макаров
27 августа 2026, 15:30
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Вейп

В Украине 10 мл жидкости для электронных сигарет стоят около 0,92 % средней заработной платы - это самый высокий показатель среди стран, включенных в сравнение.

В Германии на такое же количество жидкости приходится 0,25% средней зарплаты, в Польше - 0,25%, в Испании - 0,23%, во Франции - 0,16%, в Дании - 0,11%, а в Великобритании - 0,10%.

Эти данные были представлены 27 августа в УНИАН во время пресс-конференции Всеукраинской ассоциации рынка электронных сигарет (ВАРЕС) "Презентация первого комплексного исследования рынка электронных сигарет в Украине".

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Почему в Украине жидкость стоит дороже, чем в Европе?

Одна из причин такого соотношения – уровень акцизной нагрузки. Как отметил во время презентации председатель ВАРЕС Андрей Соломин, с 2025 года в Украине действует ставка 300 евро за литр.

При средней зарплате около 38 тыс. грн 10 мл легальной жидкости стоимостью 350 грн составляют 0,92% месячного дохода. Для сравнения: пачка традиционных сигарет за 160 грн - около 0,42%.

В то же время в странах, где акциз сегодня находится на уровне, близком к украинскому, его повышали в течение нескольких лет. В Германии ставка выросла со 160 евро/л в 2022 году до 320 евро/л в 2026-м, в Латвии - со 120 до 350 евро/л. В Украине после 3 тыс. грн/л в 2021–2022 годах и 10 тыс. грн/л в 2023–2024 годах ставка выросла до 300 евро/л.

При этом 300 евро/л не является общей ставкой для ЕС. Предложение установить минимальный акциз на уровне 0,30 евро/мл, которое обсуждалось в 2022 году, не было одобрено Советом ЕС и не вошло в действующее европейское законодательство.

Что происходит, когда продукция дорожает

Результаты исследования Pro-Consulting показали, как на повышение цены реагируют сами потребители.

Лишь 27% готовы продолжать покупать продукцию по более высокой цене без изменения поведения. Зато 73% полностью изменят модель потребления: будут искать более дешевые предложения, сократят потребление или перейдут на другую продукцию.

Для рынка, где, по оценке Kantar, 93,6% оборота электронных сигарет находится в тени, дальнейшее увеличение разницы в стоимости между легальной и нелегальной продукцией создает дополнительный стимул для потребителя искать другие места покупки. Это напрямую влияет на налоговые поступления, ведь сегодня легальный сегмент, с которого государство получает налоги, составляет лишь около 6,4% рынка.

Что сегодня остается вне государственного контроля

Результаты исследования Pro-Consulting показывают, на каких сегментах должен быть сосредоточен этот контроль. 82% потребителей используют многоразовые электронные сигареты, тогда как исключительно одноразовыми пользуются лишь 18%. Это означает, что основной оборот формирует не разовая продажа устройства, а постоянная покупка жидкостей, картриджей, испарителей и комплектующих. В то же время этот сегмент сегодня не имеет отдельного полноценного государственного учета.

При этом 70% потребителей покупают жидкости в обычных магазинах. То есть основной оборот происходит через розничную сеть, где государство может применять лицензирование, фискализацию и контроль за происхождением продукции.

Исследование также показало, что именно определяет спрос: для 85% потребителей главным фактором выбора является вкус. Поэтому ограничение отдельных характеристик продукта не означает автоматического исчезновения спроса.

Какие изменения предлагает легальный сегмент рынка

В ВАРЕС подчеркивают, что ограничение конечного продукта не приводит к исчезновению сформировавшегося спроса. Вместо этого потребители меняют модель поведения и ищут другие места покупки. Для этого ассоциация предлагает ограничить объем никобустера до 5 мл и концентрацию никотина до 120 мг/мл, уточнить товарные категории, запретить хранение никотина в местах розничной торговли и разграничить лицензии на продажу жидкостей и табачных изделий.

Предлагаемый подход предусматривает увеличение бюджетных поступлений не за счет дальнейшего подорожания продукции, а за счет вывода большей части фактического рынка в контролируемый и облагаемый налогом оборот. Именно расширение легального сегмента, по оценке ВАРЕС, и может принести в бюджет 4 млрд грн уже в течение первого года.

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