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Россияне готовятся к захвату двух крупных городов: ISW назвал новую цель противника

Анна Косик
27 августа 2026, 08:33
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Оккупанты планируют взять под полный контроль два населенных пункта "пояса крепостей".
Россияне готовятся к захвату двух крупных городов: ISW назвал новую цель противника
Россияне наносят удары по двум важным городам Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: карта ISW, 68-я ОАеМБр

Что сообщили аналитики:

  • РФ наступает на северном и южном флангах фронта в Донецкой области
  • Оккупанты пытаются захватить Константиновку небольшими пехотными группами
  • РФ готовит Славянск к наступлению ударами по тылам

Оккупационная армия страны-агрессора России ведет два основных наступления - на северные и южные окраины украинского крепостного пояса в Донецкой области, который является главной целью Москвы в весенне-летней кампании 2026 года.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), после провальных попыток прорваться к Славянску с северо-востока через Лиман, оккупанты перенесли основные усилия на восточное и юго-восточное направления, а на юге пояса активно проникают в Константиновку.

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Захват Константиновки российские чиновники неоднократно называли ключевым условием для выхода на агломерацию Славянск-Дружковка-Краматорск и, соответственно, для контроля над всей Донецкой областью.

Основные силы РФ в город не вошли

Продвижение россиян в городской застройке пока обеспечивают не механизированные колонны, а разведывательно-пехотные группы. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 26 августа констатировал, что основные силы противника до сих пор не вошли на большую часть Константиновки, чтобы закрепить вклинение, проделанное передовыми элементами из небольших пехотных групп.

По его данным, ВСУ продолжают контролировать северную и северо-западную части города, однако основные силы из юго-восточной части Константиновки недавно были отведены на восточный берег реки Кривой Торец.

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Отдельные украинские подразделения, как отмечает Машовец, продолжают действовать в центре и на юго-востоке города - вплоть до северной окраины Иванополья.

Аналитики отметили, что даже в случае полного захвата Константиновки проникновение и ограниченные успехи оккупантов не дадут армии РФ быстрого оперативного прорыва ни против остальной части крепостного пояса, ни против Донецкой области в целом.

Россия планирует захватить Славянск по сценарию Константиновки

Параллельно противник усилил удары по целям в ближнем тылу за линией фронта, чтобы сломить украинскую логистику и подготовить почву для наземных операций в Славянске.

Славянск
Славянск / Инфографика: Главред

Аналитики отметили, что механика таких ударов уже отработана в другом городе. Ранее авиабомбы фактически расчищали путь пехоте в Константиновке: застройка превращалась в руины, которые российские разведгруппы использовали для укрытия и маскировки.

"Этот опыт противник, вероятно, переносит на Славянск. Перед собственно наступлением на город россиянам еще нужно решить несколько тактических задач - в частности, захватить крупные населенные пункты к востоку и юго-востоку от Славянска, среди них Рай-Александровка и Николаевка с прилегающими районами", - говорится в отчете аналитиков.

Какие планы готовит Россия на фронте осенью

Главред писал, что, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, российские войска разрабатывают планы для очередной эскалации и усиления давления на фронте с наступлением осени.

Ключевой оперативно-стратегической целью россиян остается Славянско-Краматорская агломерация, и для этого враг наступает сразу по нескольким направлениям. В частности, с юга самой горячей точкой остается Константиновка.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно украинские военные смогли продвинуться вблизи Славянска и контратаковали на севере Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются расширить зону контроля вокруг Константиновки, при этом наиболее сложная ситуация складывается в районе Часового Яра, где украинская группировка может оказаться под серьезным давлением в случае потери флангов.

Накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый посетили фронт. Они пообщались с воинами на Александровском направлении.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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