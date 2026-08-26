Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Зачем класть губку в стиральную машину: какую пользу она приносит при стирке

Марина Иваненко
26 августа 2026, 16:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Губка в стиральной машине помогает собирать волосы, шерсть и ворс во время стирки. Рассказываем, как работает этот простой бытовой лайфхак.
Зачем класть губку в стиральную машину
Зачем класть губку в стиральную машину / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Зачем кладут губку в барабан стиральной машины
  • Что она может собрать во время стирки
  • Как правильно чистить стиральную машину

Уход за бытовой техникой без лишних финансовых затрат остается одним из популярных кухонно-бытовых запросов. Среди разнообразных домашних методов особое внимание привлекает простой приём с использованием обычной кухонной губки непосредственно в барабане стиральной машины. Главред расскажет подробнее.

Такой бытовой лайфхак, как пишет El Cronista, может помочь собрать часть волос, шерсти животных и ворса, которые отделяются от одежды во время стирки. В то же время губка не заменяет штатный фильтр стиральной машины и не может полностью защитить сливную систему от загрязнения.

видео дня

Как работает трюк с губкой и в чем его назначение

Главная цель размещения чистой губки внутри барабана перед запуском цикла - собрать часть волос, шерсти, ворса и мелких волокон, которые отделяются от одежды во время стирки. Пористый материал может задерживать часть таких загрязнений, особенно если они соприкасаются с поверхностью губки.

Такой способ может дать два практических результата:

  • Более чистая одежда: часть волос и ворса задерживается на губке, а не остается на ткани.
  • Меньше мусора в барабане: после завершения стирки собранные волокна можно легко удалить вместе с губкой.

В то же время не стоит воспринимать губку как полноценный дополнительный фильтр для стиральной машины. Она не задерживает все загрязнения и не отменяет необходимости регулярно очищать штатный сливной фильтр.

Для этого способа используйте чистую губку без остатков моющих средств. Перед стиркой убедитесь, что на ней нет частей, которые могут отделиться и попасть в сливную систему.

Видео о том, зачем класть губку в стиральную машину, можно посмотреть здесь:

Как правильно чистить стиральную машину

Даже если использовать губку во время стирки, она не заменяет регулярного ухода за стиральной машиной. Необходимо периодически очищать резиновую манжету, лоток для моющих средств и сливной фильтр, а также оставлять дверцу открытой после стирки, чтобы внутри не скапливалась лишняя влага.

Частоту очистки следует определять с учётом рекомендаций производителя и условий эксплуатации. Если стиральная машина часто используется, а после стирки появляется неприятный запах или на уплотнителе скапливается грязь, очистка может потребоваться чаще.

Для очистки барабана лучше всего использовать специальное средство, предназначенное для стиральных машин, и следовать инструкции производителя.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье
Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Если для очистки используются домашние средства, не следует смешивать уксус с пищевой содой в одном цикле. Они вступают в реакцию друг с другом, поэтому такая комбинация не является оптимальным способом усилить очистку.

По завершении цикла следует протереть резиновую уплотнительную манжету чистой влажной тряпкой, промыть лоток для моющего средства и проверить сливной фильтр в соответствии с инструкцией к конкретной модели.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не хочется разочаровывать": Трамп назвал настоящую причину визита главы ЦРУ в Москву

"Не хочется разочаровывать": Трамп назвал настоящую причину визита главы ЦРУ в Москву

17:20Мир
"Наибольшая опасность": в DeepState предупредили об угрозе окружения крупного города

"Наибольшая опасность": в DeepState предупредили об угрозе окружения крупного города

16:45Фронт
Новый мирный план Зеленского: на какие уступки готова Украина и что получит Россия

Новый мирный план Зеленского: на какие уступки готова Украина и что получит Россия

16:10Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателю

Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателю

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

Последние новости

18:30

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

18:10

Почему старые бабушкины кастрюли нельзя ставить на плиту — объяснение вас удивитВидео

17:55

Какое масло самое полезное для жарки: ответ диетологов удивит многих

17:50

Желтые наволочки больше не проблема: простой раствор вернет им ослепительную белизну

17:36

Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
17:20

"Не хочется разочаровывать": Трамп назвал настоящую причину визита главы ЦРУ в МосквуВидео

17:10

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию: реакция королевской семьи

17:02

Терехов: Ветераны должны беспрепятственно получать статус, жилье и работу

16:59

Зачем класть губку в стиральную машину: какую пользу она приносит при стирке

Реклама
16:57

Зачем класть лавровый лист в морозилку: кулинары назвали неожиданную причину

16:45

"Наибольшая опасность": в DeepState предупредили об угрозе окружения крупного города

16:44

Класть ли банан в холодильник — подскажет цвет кожуры: как правильно хранить фрукт

16:28

"Операция позади": популярный актер получил серьезную травму

16:20

Сентябрь перевернет всё: кто из знаков зодиака станет счастливчиком месяца

16:10

Новый мирный план Зеленского: на какие уступки готова Украина и что получит Россия

16:08

Зеленский с новым главкомом прибыл на фронт: принято решение об усилении Донетчины

15:59

Доллар и евро пошли в резкое пике: новый курс валют на 27 августа

15:54

Какие вещи пора заменить в осеннем гардеробе 2026: 4 совета стилистаВидео

15:49

Куда исчез колорадский жук в Украине и вернется ли он снова: разъяснения ученой

15:43

Зачем класть деревянную ложку на кастрюлю — истинное назначение

Реклама
14:30

НАБУ, САП и ВАКС превращаются в "параллельное правительство" и инструмент политической борьбы - The Economist

14:30

Существует лишь одно условие, при котором война в Украине закончится - Atlantic Council

14:27

"Я не верю Путину": Келлог удивил заявлением о сроках окончания войны

14:06

"Принесло счастье": Оксана Билозир удивила признанием об изменах

13:41

Могут разрушить фундамент: какие деревья не стоит сажать возле домаВидео

13:21

Легендарный боксер подарил Зеленскому щенка: что известно о питомцах президентаВидео

12:51

Сразу 16 целей: ВСУ поразили объекты, с которых РФ регулярно атакует УкраинуВидео

12:46

Слово "обідитись" является калькой с русского языка: как говорить правильно

12:26

Командиры боевых подразделений Сил обороны Украины, объединившиеся в Христианский корпус, выразили поддержку Кириллу Буданову

12:22

Посудомойка прослужит меньше: какая популярная привычка может навредить технике

12:08

"Плюс один": Остапчуки объявили о пополнении в КанадеВидео

12:00

Чем отмыть крышки банок от стойкого запаха: хитрый трюк хозяек

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

11:34

Когда цветы с балкона пора заносить в дом: названа опасная температураВидео

11:26

Гороскоп на завтра, 27 августа: Львам — неожиданность, Девам — прибыль

11:17

Беларусь строит ЖД для военного полигона у границы с Украиной: что известно

11:09

Что стоит за визитом главы ЦРУ в РФ: возможные темы переговоров и позиция Кремля

10:35

"Помолодела на десятки лет": 77-летняя Пугачева удивила своим преображением

10:14

"Шахеды" стали в три раза быстрее: как Китай помог создать новую угрозу для Украины

10:07

Стирают краску и портят экраны: что нельзя протирать дезинфицирующими салфетками

Реклама
09:55

"Готов сдать анализы": Пивоваров жестко ответил на слухи о зависимости

09:45

От +18 до первых заморозков: какая погода будет в сентябре в Украине

09:09

РФ переходит к новой тактике ударов: в ISW предупредили о планах Кремля

09:02

"Цинковые мальчики Путина": почему мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

08:27

Украина получит меньше ракет для Patriot: Буданов назвал главную проблему

08:04

РФ ударила по Чернигову: уничтожен дом, погибли женщина и 4-летний ребенокФото

07:37

Гигант "Лукойла" в огне: дроны атаковали НПЗ под Кстово мощностью 17 млн тоннВидео

07:02

Дроны сожгли крупнейший склад Wildberries под Тамбовом: что известноВидео

06:01

"Любовь войдет в дом": самые важные даты сентября 2026 - гороскоп для ЛьвовВидео

05:55

"Их ненавидели": Меган Маркл столкнулась с серьезными обвинениями

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости Черкассы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять