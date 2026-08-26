Зачем класть губку в стиральную машину: какую пользу она приносит при стирке

Губка в стиральной машине помогает собирать волосы, шерсть и ворс во время стирки. Рассказываем, как работает этот простой бытовой лайфхак.

https://glavred.info/dim/navishcho-klasti-gubku-v-pralnu-mashinu-shcho-ce-daye-pri-pranni-10791551.html Ссылка скопирована

Зачем класть губку в стиральную машину / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем кладут губку в барабан стиральной машины

Что она может собрать во время стирки

Как правильно чистить стиральную машину

Уход за бытовой техникой без лишних финансовых затрат остается одним из популярных кухонно-бытовых запросов. Среди разнообразных домашних методов особое внимание привлекает простой приём с использованием обычной кухонной губки непосредственно в барабане стиральной машины. Главред расскажет подробнее.

Такой бытовой лайфхак, как пишет El Cronista, может помочь собрать часть волос, шерсти животных и ворса, которые отделяются от одежды во время стирки. В то же время губка не заменяет штатный фильтр стиральной машины и не может полностью защитить сливную систему от загрязнения.

видео дня

Как работает трюк с губкой и в чем его назначение

Главная цель размещения чистой губки внутри барабана перед запуском цикла - собрать часть волос, шерсти, ворса и мелких волокон, которые отделяются от одежды во время стирки. Пористый материал может задерживать часть таких загрязнений, особенно если они соприкасаются с поверхностью губки.

Такой способ может дать два практических результата:

Более чистая одежда: часть волос и ворса задерживается на губке, а не остается на ткани.

часть волос и ворса задерживается на губке, а не остается на ткани. Меньше мусора в барабане: после завершения стирки собранные волокна можно легко удалить вместе с губкой.

В то же время не стоит воспринимать губку как полноценный дополнительный фильтр для стиральной машины. Она не задерживает все загрязнения и не отменяет необходимости регулярно очищать штатный сливной фильтр.

Для этого способа используйте чистую губку без остатков моющих средств. Перед стиркой убедитесь, что на ней нет частей, которые могут отделиться и попасть в сливную систему.

Видео о том, зачем класть губку в стиральную машину, можно посмотреть здесь:

Как правильно чистить стиральную машину

Даже если использовать губку во время стирки, она не заменяет регулярного ухода за стиральной машиной. Необходимо периодически очищать резиновую манжету, лоток для моющих средств и сливной фильтр, а также оставлять дверцу открытой после стирки, чтобы внутри не скапливалась лишняя влага.

Частоту очистки следует определять с учётом рекомендаций производителя и условий эксплуатации. Если стиральная машина часто используется, а после стирки появляется неприятный запах или на уплотнителе скапливается грязь, очистка может потребоваться чаще.

Для очистки барабана лучше всего использовать специальное средство, предназначенное для стиральных машин, и следовать инструкции производителя.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Если для очистки используются домашние средства, не следует смешивать уксус с пищевой содой в одном цикле. Они вступают в реакцию друг с другом, поэтому такая комбинация не является оптимальным способом усилить очистку.

По завершении цикла следует протереть резиновую уплотнительную манжету чистой влажной тряпкой, промыть лоток для моющего средства и проверить сливной фильтр в соответствии с инструкцией к конкретной модели.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред