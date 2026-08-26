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Зачем класть деревянную ложку на кастрюлю - истинное назначение

Марина Иваненко
26 августа 2026, 15:43
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Почему деревянная ложка не даёт воде стекать из кастрюли: у этого кухонного трюка есть физическое объяснение, и он может помочь избежать пены на плите.
Деревянная ложка на кастрюле
Деревянная ложка на кастрюле / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему деревянная ложка помогает сдерживать пену
  • Как свойства древесины влияют на кипение
  • Почему этот лайфхак не заменяет контроль температуры

Кулинарные приёмы, передаваемые из поколения в поколение, нередко кажутся народной магией, однако у большинства из них есть вполне понятное физико-химическое объяснение. Одним из самых популярных кухонных приёмов является использование обычной деревянной ложки, положенной плоской стороной на поверхность кастрюли, чтобы предотвратить вытекание жидкости во время активного кипения. Главред расскажет об этом подробнее.

Простой бытовой трюк зарекомендовал себя как эффективный способ сэкономить немного времени и избежать загрязнения плиты при приготовлении крахмалистых блюд. По данным издания El Cronista, физика этого процесса связана со свойствами древесины и особенностями образования пены во время варки.

видео дня

Как это работает: физика разрушения пены

Во время кипения вода превращается в пар, который поднимается к поверхности в виде пузырьков. При приготовлении пасты, риса или других продуктов, содержащих крахмал и белки, эти вещества частично высвобождаются в воду и укрепляют оболочки пузырьков. В результате образуется плотная и устойчивая пена, которая быстро поднимается к краям кастрюли.

Когда пузырьки пены касаются деревянной ложки, сухая поверхность древесины нарушает их структуру, что способствует более быстрому разрушению пены и снижает риск её перелива через край кастрюли.

Важную роль также играет низкая теплопроводность древесины. В отличие от металлических предметов, деревянная ложка нагревается медленнее и в течение определенного времени остается более прохладной, чем жидкость. Контакт с такой поверхностью может дополнительно способствовать разрушению горячих пузырьков и пены.

Для достижения эффекта ложка должна быть сухой и чистой. Положить её следует ровно поверх бортов кастрюли, не погружая в жидкость.

Видео о том, для чего на кастрюлю кладут деревянную ложку, можно посмотреть здесь:

Почему ложка не заменит контроль температуры

Несмотря на вполне понятное физическое объяснение, этот метод имеет лишь временный эффект. Если температура нагрева остается слишком высокой, интенсивность образования пара и пены может быстро превысить способность ложки сдерживать их подъем.

Кроме того, со временем сама ложка нагревается и увлажняется, из-за чего её эффективность снижается.

Специалисты подчеркивают, что лайфхак с ложкой дает лишь дополнительное время, чтобы вовремя среагировать. Наиболее надежными способами предотвратить вытекание жидкости остаются:

  • своевременное уменьшение интенсивности огня или мощности плиты;
  • частичное снятие крышки для свободного выхода пара;
  • использование кастрюли соответствующего объема с запасом по высоте бортов.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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