Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Существенная проблема": Жданов назвал, чем РФ будет "кошмарить" Украину зимой

Алексей Тесля
26 августа 2026, 01:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Баллистика показала себя как наилучший вид вооружения в современной войне, подчеркнул Олег Жданов.
Виробництво ракет Patriot в Україні потребуватиме років
Украине не хватает ракет для систем ПВО / Коллаж: Главред, фото: Википедия, twitter.com/oleksiireznikov

Главное из заявлений Жданова:

  • Удары ракетами будут существенной проблемой осенью-зимой
  • Баллистика показала себя как наилучший вид вооружения

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал ситуацию с ПВО Украины в преддверии зимнего сезона.

"Российские и северокорейские ракеты будут для нас существенной проблемой осенью-зимой. В дипломатии и коммуникации с нашими партнерами мы где-то немного свернули не туда, что отразилось на поставках нам систем ПВО и ракет-перехватчиков к ним, а также вооружения. Где-то был просчет в договорных обязательствах с нашими партнерами. Выровнять ситуацию сейчас вряд ли удастся", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, баллистика показала себя как наилучший вид вооружения в современной войне.

"А чем больше наглядной демонстрации успехов в ударах баллистикой, тем меньше желания у государств, являющихся нашими партнерами, расставаться с этим вооружением, тем более – с ракетами к нему", - сказал он.

Аналитик также отметил, что США на Ближнем Востоке использовали бо́льшую часть своего боезапаса.

"Трамп даже грозился уголовными преследованиями тех, кто не прекратит писать о том, что у Штатов нет ракет, а боеспособность армии США снижается из-за отсутствия ракет. Тем не менее, американская пресса рвет Трампа на куски, возмущаясь, как так можно было докомандоваться, что Пентагон остался без снарядов и ракет, и как так, что американцы "победили" Иран сто раз, а Трамп боится пролетать мимо Ирана на своем самом защищенном и секретном самолете, опасаясь, что борт №1 США могут сбить. Это вызывает саркастический смех, как и то, что Трамп в Мар-а-Лаго играет в гольф под прикрытием систем ПВО", - добавил Жданов.

Украина может начать выпуск ракет для Patriot: названы возможные сроки

После заявления Дональда Трампа о перспективе производства в Украине ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты оценили, насколько быстро такой проект может перейти от планов к реальному выпуску.

По мнению специалистов, организовать производство в короткие сроки практически невозможно. Украине потребуется получить необходимые технологии и документацию, подготовить заводские мощности, установить специализированное оборудование, найти квалифицированных работников и обеспечить стабильные поставки комплектующих.

Аналитики считают, что даже при быстром принятии решений и немедленном запуске подготовительных работ на создание первых украинских ракет-перехватчиков может уйти около одного-двух лет.

Актуальность такого производства возрастает на фоне расширения российского выпуска баллистических ракет, в частности для комплексов "Искандер-М".

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
обстрелы Олег Жданов война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под Днепром взрывы и эвакуация, есть жертвы: детали "военного преступления"

Под Днепром взрывы и эвакуация, есть жертвы: детали "военного преступления"

23:40Украина
Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов

Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов

21:17Синоптик
Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

20:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в доме

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в доме

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

Последние новости

02:20

Ученые бьют тревогу: продолжительность сна связана со старением органов

01:10

"Существенная проблема": Жданов назвал, чем РФ будет "кошмарить" Украину зимой

00:13

Что будет модно осенью-зимой: дизайнер назвал тренды на верхнюю одежду

25 августа, вторник
23:40

Под Днепром взрывы и эвакуация, есть жертвы: детали "военного преступления"Видео

23:19

Одежда будет как новая: что добавить в стиральную машину для сохранения цветаВидео

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
23:05

Какие города под угрозой обстрела: Жданов о возможных целях нового удара РФ

22:58

Умерла популярная американская певицаВидео

22:10

Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателюВидео

22:04

Как РФ может использовать новых военных из КНДР: назван тревожный сценарий

Реклама
21:54

"Ловить вытришки": что на самом деле означает забавное украинское выражение

21:48

Гороскоп на сентябрь 2026: у кого "сгорят" все деньги, но придет новый доходВидео

21:17

Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов

21:10

У Путина насмешили новой бредовой версией причины нападения на Украину

20:53

Как заготовить огурцы и помидоры без уксуса: лучшие натуральные консерванты с огорода

20:29

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

20:24

Когда копать картошку: названы самые благоприятные даты конца августа и начала сентября

19:58

Риск последствий при ДТП: один аксессуар не рекомендуют надевать в автоВидео

19:39

Крыжовник отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать в августеВидео

19:32

Гороскоп Таро на завтра 26 августа: Близнецам - свет, Стрельцам - цель

19:10

Денисенко объяснил, как закрытие Ормуза играет на руку Россиимнение

Реклама
19:00

Вступление Украины в ЕС и НАТО: тревожный прогноз экс-главы МИДВидео

18:50

"Черное море — не локальный вопрос": Буданов о безопасности портов и судоходства

18:45

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

18:41

Цены подскочат на 40%: какой популярный продукт может стать дефицитным

18:40

Сорняки исчезнут прямо на глазах: опытные дачники раскрыли хитрый трюкВидео

18:39

Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

18:01

Не только для подвешивания: для чего нужно отверстие в ручке сковородыВидео

17:54

Они "выжили" и возвращаются: какие три исконно украинских слова хотели стереть в СССР

17:53

РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось

17:46

"Систему, которую он критикует, он сам помогал строить на протяжении многих лет", - материалы ведущих мировых СМИ о Федорове

17:37

Как спасти капусту от нашествия гусеницы: дачники раскрыли действенный способ

17:25

Четырём знакам китайского зодиака улыбнётся удача: чья жизнь наладится

17:06

В Кремле сделали циничное заявление о Донбассе и мирном плане Зеленского

16:55

"Есть обнадеживающие новости": когда ЕС сможет передать Украине замороженные активы РФ

16:55

Когда выкапывать свеклу, чтобы она хорошо хранилась: назван главный признак спелости

16:39

"Стать немцем": Винник сделал заявление о смене гражданства

16:26

Не "клубника" и не "крыжовник": как правильно называть ягоды на украинском языкеВидео

16:03

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

16:01

Стилист показала 7 модных образов для мам на 1 сентября: осенний гардероб 2026Видео

15:54

РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

Реклама
15:36

Опытные хозяйки кладут губку в ящик холодильника: зачем это делаютВидео

15:27

РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

15:27

Деньги на оборону закончатся уже через два месяца: сколько средств не хватает Украине

15:21

Мебель будет как из магазина: как дома почистить обивку без химии

14:58

Украина получила новые ракеты для Patriot и системы ПВО — что известно

14:55

В Голливуде снимут вторую часть легендарной романтической комедии

14:42

Можно ли оставлять зарядку для телефона в розетке: эксперт назвал главную опасностьВидео

14:38

Раздутая путинистка Кудрявцева удивила своим постаревшим видом

14:30

В Украине будет бушевать непогода: куда надвигаются грозы и дожди

14:12

"Как в сказке": украинской актрисе сделали роскошное предложение на озере Комо

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять