"Существенная проблема": Жданов назвал, чем РФ будет "кошмарить" Украину зимой

Баллистика показала себя как наилучший вид вооружения в современной войне, подчеркнул Олег Жданов.

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Украине не хватает ракет для систем ПВО / Коллаж: Главред, фото: Википедия, twitter.com/oleksiireznikov

Главное из заявлений Жданова:

Удары ракетами будут существенной проблемой осенью-зимой

Баллистика показала себя как наилучший вид вооружения

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал ситуацию с ПВО Украины в преддверии зимнего сезона.

"Российские и северокорейские ракеты будут для нас существенной проблемой осенью-зимой. В дипломатии и коммуникации с нашими партнерами мы где-то немного свернули не туда, что отразилось на поставках нам систем ПВО и ракет-перехватчиков к ним, а также вооружения. Где-то был просчет в договорных обязательствах с нашими партнерами. Выровнять ситуацию сейчас вряд ли удастся", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, баллистика показала себя как наилучший вид вооружения в современной войне.

"А чем больше наглядной демонстрации успехов в ударах баллистикой, тем меньше желания у государств, являющихся нашими партнерами, расставаться с этим вооружением, тем более – с ракетами к нему", - сказал он.

Аналитик также отметил, что США на Ближнем Востоке использовали бо́льшую часть своего боезапаса.

"Трамп даже грозился уголовными преследованиями тех, кто не прекратит писать о том, что у Штатов нет ракет, а боеспособность армии США снижается из-за отсутствия ракет. Тем не менее, американская пресса рвет Трампа на куски, возмущаясь, как так можно было докомандоваться, что Пентагон остался без снарядов и ракет, и как так, что американцы "победили" Иран сто раз, а Трамп боится пролетать мимо Ирана на своем самом защищенном и секретном самолете, опасаясь, что борт №1 США могут сбить. Это вызывает саркастический смех, как и то, что Трамп в Мар-а-Лаго играет в гольф под прикрытием систем ПВО", - добавил Жданов.

Украина может начать выпуск ракет для Patriot: названы возможные сроки

После заявления Дональда Трампа о перспективе производства в Украине ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты оценили, насколько быстро такой проект может перейти от планов к реальному выпуску.

По мнению специалистов, организовать производство в короткие сроки практически невозможно. Украине потребуется получить необходимые технологии и документацию, подготовить заводские мощности, установить специализированное оборудование, найти квалифицированных работников и обеспечить стабильные поставки комплектующих.

Аналитики считают, что даже при быстром принятии решений и немедленном запуске подготовительных работ на создание первых украинских ракет-перехватчиков может уйти около одного-двух лет.

Актуальность такого производства возрастает на фоне расширения российского выпуска баллистических ракет, в частности для комплексов "Искандер-М".

/ Главред

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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