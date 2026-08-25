В Кремле сделали циничное заявление о Донбассе и мирном плане Зеленского

Песков отверг идею создания свободной экономической зоны на Донбассе / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

Кремль против свободной экономической зоны на Донбассе

Песков назвал оккупированный регион "субъектом РФ"

Управление "третьей стороной" Москва отвергает

Кремль публично отверг идею создания свободной экономической зоны на Донбассе - одного из пунктов совместного плана Украины, США и ЕС по прекращению войны.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии Интерфаксу заявил, что ни одна внешняя структура не получит полномочий на оккупированных территориях.

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В частности, он высказал мнение, что якобы весь Донбасс входит в состав России.

"В этом контексте я все же сказал бы, что Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. (...) И вряд ли какая-либо третья сторона может заниматься управлением регионами РФ", - цинично заявил Песков.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Идея свободной экономической зоны на Донбассе

Президент Владимир Зеленский говорил, что среди обсуждаемых вариантов прекращения огня существует сценарий взаимного отвода сил и создания своеобразной буферной территории.

По его словам, один из вариантов предусматривает создание так называемой "свободной экономической зоны", управлением которой занималась бы третья сторона.

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Однако, добавил он, главным препятствием для достижения соглашения остается позиция Москвы.

"Россия пока не готова завершить войну без требования, чтобы Украина ушла из Донбасса. Киев такое условие не принимает", - подчеркнул глава государства.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, украинская сторона совместно с Соединенными Штатами и европейскими партнерами продолжает искать варианты прекращения войны, несмотря на заявления России о готовности продолжать боевые действия. Среди предложенных шагов - прекращение огня, отвод российских и украинских подразделений от линии соприкосновения и формирование буферной зоны.

Член комитета Госдумы РФ по вопросам обороны, генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что страна-агрессор Россия намерена завершить войну против Украины до 2030 года.

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В то же время руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко убежден, что шансы России одержать победу в войне против Украины равны нулю, ведь страна-агрессор не смогла покорить Украину ни за три дня, ни за более чем четыре года полномасштабного вторжения.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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