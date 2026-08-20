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РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью

Анна Косик
20 августа 2026, 11:02
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Эксперты и военные предупредили об активизации ожесточённых боёв на определённых участках фронта.
РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью
Ситуация на фронте осенью может заметно измениться / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, 47 ОМБр, скриншот из DeepState

О чем идет речь в материале:

  • Где Россия сосредотачивает резервы в конце лета
  • Как Украина может изменить ситуацию на фронте осенью
  • Каков главный замысел Кремля относительно наступления этой осенью

Российские оккупационные войска сосредоточили на Славянско-Краматорском направлении огромную группировку, но их попытки прорваться сразу на трёх участках фронта оказались безуспешными.

Сейчас Силы обороны удерживают позиции под бешеным давлением. Но, по мнению аналитиков, осенью боевые действия станут еще более интенсивными. Главред выяснил, где и как на фронте может измениться ситуация этой осенью.

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Российская армия усиливает резервы в конце лета

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 каналу сказал, что командование страны-агрессора России подтягивает стратегические резервы к линии соприкосновения, связывая это с приближением завершающего этапа летней кампании.

"Продолжается накопление вражеских сил из Енакиево, Горловки, Торецка в сторону Константиновки", - отметил он.

РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью
Где Россия накапливает силы в преддверии осени / фото: скриншот из DeepState

По словам эксперта, на Запорожском направлении атаки противника, напротив, заметно ослабли после неудач у Малой Токмачки и Орехового, тогда как основная активность сейчас смещается на Гуляйпольский и Покровский участки фронта.

Эксперт отмечает, что враг организует десятки штурмов в сутки в направлении Доброполья, пытаясь выйти на Краматорск с запада, поэтому главной задачей украинских подразделений, по его мнению, становится работа именно над тыловыми скоплениями противника.

Донецкая область осенью станет главной целью Путина

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире FREEДОМ пояснил, что захват Донецкой области является личной задачей главы Кремля, хотя существенных результатов армия РФ так и не достигла, несмотря на наращивание сил.

РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью
Юрий Федоренко объяснил, почему Путин хочет захватить Донецкую область / фото: скриншот с instagram.com/fedorenko__yuriy/

Федоренко охарактеризовал тактику противника как устаревшую - фланговые маневры и лобовые атаки по шаблонам, которые изучаются в российских военных академиях, с опорой на количественное превосходство в живой силе.

"Для России живая сила никогда не была ценным ресурсом, они легко жертвуют жизнями солдат", - подчеркнул военный.

По мнению командира, от новой волны мобилизации Кремль пока сдерживают лишь выборы в Госдуму РФ - после их завершения репрессивный аппарат заработает на полную мощность, чтобы компенсировать огромные потери оккупантов.

Украина может изменить ситуацию на южном фланге фронта

В то время как Донецкая область остается главным сухопутным театром военных действий, военный эксперт Иван Тимочко обратил внимание на то, как удары на большие расстояния меняют ситуацию на южном фланге фронта.

В эфире "Киев24" он заявил, что замысел врага по наступлению на Запорожскую и Днепропетровскую области оказался сорванным, а поражение логистики противника на глубину 200–300 километров от линии фронта заставляет российское командование принимать непростые решения.

РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью
Как Силы обороны могут изменить ситуацию на Александровском направлении / фото: скриншот из DeepState

По словам эксперта, речь идет о масштабах, существенно превышающих обычную практику ударов по тылам на 20-50 километров.

"Им придется либо перебрасывать туда дополнительные силы, либо думать об отступлении с южной материковой части", - подчеркнул Тимочко.

Тимочко связал это с расчетом на отрезание группировок противника в южной части Украины, подчеркнув, что успех такого подхода зависит от сочетания наступательных действий на линии фронта с ударами по глубоким тылам врага.

Кремль готовится к последнему стратегическому удару этой осенью

После провала наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию Россия готовит ещё один последний стратегический "рывок" на осень-зиму 2026 года. Об этом предупредил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в Telegram.

РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью
Силы обороны помешали врагу захватить Славянско-Краматорскую агломерацию / фото: скриншот из DeepState

По его словам, замысел Кремля победить в войне на истощение провалился по двум основным причинам - невозможности перекрыть военную и финансовую помощь Киеву со стороны Запада, а также нежеланию Китая более активно участвовать в агрессии.

"Кремль уже осознал две основные вещи относительно своего текущего стратегического положения. Дальнейшее "затягивание" своего участия в очень дорогостоящей для него войне в рамках стратегии войны "на изнурение" - крайне опасно для него самого. Поэтому стоит резко и в большом масштабе "ускориться", - говорит обозреватель.

Именно поэтому в РФ уже готовятся к новому этапу мобилизации, активизируют удары по территории Украины и переводят экономику на военные рельсы. Кроме того, Кремль недавно произвел кадровые изменения в руководстве Минобороны.

Параллельно с этим, по мнению Машовца, Кремль захочет повторить какую-то масштабную наступательную операцию - с новыми силами, новыми людьми и, возможно, на новом месте.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964 года, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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