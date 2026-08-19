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Выборы во время войны: громкое заявление Федорова возмутило ОП и разделило экспертов

Дарья Пшеничник
19 августа 2026, 12:17
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Заявление Михаила Федорова о выборах во время войны вызвало дискуссии. Офис президента и эксперты оценили безопасность и политические последствия.
Выборы во время войны: громкое заявление Федорова возмутило ОП и разделило экспертов
Федоров заявил о необходимости проведения выборов в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

видео дня
  • Почему Федоров призывает провести выборы в Украине
  • Как отреагировали в Офисе Президента
  • Что говорят политологи о заявлении
  • Как Железняк оценил действия Федорова

Заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова о необходимости проведения выборов в Украине даже в условиях войны вызвало значительный резонанс в обществе и политических кругах. Экс-чиновник призвал найти законный и безопасный механизм для возобновления демократического процесса, подчеркнув, что Россия не должна определять, когда украинцы будут выбирать власть.

"Главред" собрал реакции политологов, народных депутатов и представителей ОП на громкое заявление Михаила Федорова.

Требование Федорова: "Демократия не может быть заложницей России"

В своем обращении на YouTube Федоров подчеркнул, что страна-агрессор не должна иметь права определять, когда украинцы снова смогут выбирать власть.

"Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине возобновить полноценный демократический процесс даже в условиях затянувшейся войны", - отметил Федоров.

Экс-министр подчеркнул, что право голоса должны получить все категории граждан - военнослужащие на передовой, миллионы беженцев за рубежом и жители прифронтовых регионов. Среди ключевых требований он назвал безопасность процессов, независимость государственных институтов и безоговорочное доверие к результатам.

По его словам, отсутствие понимания причин принятия правительственных решений или затягивание необходимых для фронта изменений вызывает в обществе ощущение, что главным критерием для чиновников стала лояльность, а не профессионализм.

Михаил Федоров НОВАЯ 2026
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Как на заявление Федорова отреагировали в ОП

На призывы об организации голосования отреагировали в руководстве страны. Источник в Офисе Президента в комментарии изданию LIGA.net отметил, что власть не выступает против демократических процедур как таковых, однако ключевым препятствием остается фактор безопасности.

"Пусть голосование проходит под обстрелами, что тут скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс - это больше, чем просто придумать, как голосовать", - подчеркнул собеседник из Офиса Президента.

В ведомстве добавили, что ежедневные атаки российскими дронами-камикадзе и баллистическими ракетами сами по себе дают ответ относительно возможности обеспечения безопасности избирателей и членов комиссий на участках.

Политический фальстарт или начало собственной игры: оценки аналитиков

Виталий Портников
Виталий Портников / скриншот

Обращение Михаила Федорова от 18 августа можно считать началом его политической карьеры в неполитические времена, убежден публицист Виталий Портников. По его мнению, стремление проводить выборы в демократическом государстве является естественным, как и тезис Федорова о недопустимости того, чтобы Владимир Путин решал судьбу украинских выборов.

Впрочем, аналитик отмечает, что этот процесс определяет сама война и действующий режим военного положения, который объективно не позволяет принять необходимые правовые решения.

Выборы во время войны: громкое заявление Федорова возмутило ОП и разделило экспертов
Вадим Денисенко / Фото: УНИАН

О "начале политической игры" говорит и руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко. Он отмечает, что оценки выступления колеблются от "слабого" из-за отсутствия конкретных фамилий до "сильного" со стороны тех, кто ждал определённости в оппозиции президенту. По мнению Денисенко, разворачивается игра, значительно шире личной кампании экс-министра, и Федоров имеет шанс продемонстрировать на предстоящих выборах хороший результат.

Оговорки по поводу этой инициативы высказал народный депутат и историк Владимир Вятрович, добавив, что недопустимо влияние Кремля. Он подчеркнул, что "выборы во время войны могут стать удобным инструментом для России, чтобы захватить то, что не удалось захватить войной".

В то же время бывший заместитель министра обороны Виталий Дейнега считает, что Федоров "сделал фальстарт своей президентской кампании". По его убеждению, к этой кампании политик подготовился хуже, чем к работе в оборонном ведомстве. Дейнега отмечает, что абстрактные заявления перестают работать, а отсутствие конкретики в обвинениях и предложениях быстро начнёт раздражать даже лояльных слушателей, приводя к падению рейтингов.

"История личной измены": мнение политика

Выборы во время войны: громкое заявление Федорова возмутило ОП и разделило экспертов
Ярослав Железняк/ Фото: УНИАН

Политические основы выступления экс-главы оборонного ведомства прокомментировал народный депутат Украины Ярослав Железняк в интервью изданию Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, Федоров долгое время рассчитывал вернуться на должность в Министерстве обороны и до последнего верил в президента Владимира Зеленского. Сейчас же ситуация превратилась для него в "историю личного предательства". Железняк предположил, что сдержанность в высказываниях Федорова обусловлена пониманием возможных последствий: в случае пересечения "красных линий" против него и его команды может начаться активное противодействие.

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Об персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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выборы в Украине Михаил Федоров
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