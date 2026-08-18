Кандидатуру уже внесли в Раду: стало известно, кто станет новым министром обороны

Парламент планирует проголосовать за кандидатов в министры в среду, 19 августа.

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Зеленский внес в Раду представление о назначении Хмары министром обороны / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

В Совет поступили представление Зеленского кандидатов на должности глав МО и МИД

Евгения Хмару предлагают назначить министром обороны, а Андрея Сибигу - министром иностранных дел

Верховная Рада должна проголосовать за обоих кандидатов 19 августа

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины. В настоящее время Хмара исполняет обязанности главы оборонного ведомства.

Также глава государства выдвинул кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram.

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"Зеленский внес представления на Хмару и Сибигу в парламент. Завтра состоится голосование по кандидатурам двух министров: Минобороны и МИД", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Верховная Рада проголосует за эти кандидатуры 19 августа.

До этого нардеп Железняк сообщал, что кандидаты в должности министров обороны и иностранных дел должны встретиться с парламентскими фракциями и группами.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

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Напомним, 15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. Его отставка произошла на фоне формирования нового правительства после смены Кабмина.

Отставка Федорова вызвала массовые акции в его поддержку в Киеве и других городах Украины. Участники протестов требовали оставить его на посту министра обороны.

16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины, за его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов. В тот же день парламент утвердил состав нового правительства, однако окончательные кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел тогда еще не были выдвинуты.

В тот же день Владимир Зеленский заявил, что новым главой Минобороны должен стать Евгений Хмара. Президент поручил ему исполнять обязанности министра и сообщил, что после прохождения необходимых юридических процедур внесет его кандидатуру на рассмотрение Верховной Рады

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О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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