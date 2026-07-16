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Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

Руслан Иваненко
16 июля 2026, 00:04обновлено 16 июля, 00:49
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Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьер-министром; парламент рассмотрит его в ближайшее время.
Зеленский, Корецкий
Сергей Корецкий может возглавить Кабмин после голосования народных депутатов / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/sergii.koretskyi

Кратко:

  • Зеленский внес кандидатуру Корецкого в Раду
  • Стефанчук подтвердил поступление представления
  • Парламент рассмотрит назначение в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля внес в Верховную Раду представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. В ближайшее время парламент должен рассмотреть соответствующее представление в соответствии с установленной процедурой. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, в парламент официально поступило представление президента о назначении Корецкого главой правительства.

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"В Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", - написал Стефанчук.

Таким образом началась официальная процедура рассмотрения кандидатуры нового главы Кабинета министров. Для назначения премьер-министра необходима поддержка большинства народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что по результатам проведенных консультаций именно Сергей Корецкий является наиболее подходящим кандидатом на должность главы правительства.

Верховная Рада Украины, ВРУ, Рада
Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Сергей Корецкий - что о нем известно

Сергей Корецкий ранее не работал в органах государственной власти, однако имеет значительный опыт управления крупными государственными и частными компаниями. Как сообщает"Суспильне", его считают эффективным антикризисным менеджером.

Корецкий родился в Луцке в 1978 году. Карьеру начал в группе компаний "Континуум", где работал помощником совладельца бизнеса и народного депутата Игоря Еремеева. В 2006 году оба баллотировались в Верховную Раду по списку "Народного блока Литвина", однако Корецкий получил непроходное место.

В 2013 году он стал генеральным директором сети автозаправочных станций WOG, входившей в структуру "Континуума". По данным собеседников издания, именно под его руководством компания активно развивала сеть кафе на АЗС, что сделало бренд одним из самых известных среди украинских водителей.

После гибели Игоря Еремеева Корецкий покинул компанию и сосредоточился на развитии собственной сети кофеен Idealist.

К управлению крупным бизнесом он вернулся после национализации государством компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". Корецкий возглавил оба предприятия. По словам источников "Суспильного", его работу на этих должностях оценивают положительно. В частности, утверждается, что именно по его инициативе государство приобрело сеть автозаправочных станций Shell после решения компании покинуть украинский рынок.

В начале 2025 года Корецкий победил в конкурсе на должность главы "Нафтогаза". После сложного отопительного сезона 2024–2025 годов компания под его руководством приступила к подготовке к следующей зиме, в частности к наращиванию запасов газа. Также он занимался привлечением финансирования для этих нужд.

Перестановки в правительстве - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Михаил Федоров может возглавить "Укроборонпром". Такую возможность сейчас обсуждают в украинских властях, сообщают источники 24 Канала среди народных депутатов.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что окончательное кадровое решение в отношении министров еще не принято. По его словам, он еще не решил судьбу Федорова и проведет переговоры с военным руководством.

Напомним, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в отставку. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявления об отставке в Раду. Впоследствии, уже 14 июля, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Юлией Свириденко.

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О личности: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX созыва с 8 октября 2021 года. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019 - 7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019 - 7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, сообщает Википедия.

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