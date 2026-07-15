30 тысяч долларов за 'правильный' раздел имущества: в Киеве задержали адвоката

Подозреваемого задержали "на горячем" возле одного из рынков Киева.

https://glavred.info/ukraine/30-tysyach-dollarov-za-pravilnyy-razdel-imushchestva-v-kieve-zaderzhali-advokata-10780808.html Ссылка скопирована

В Киеве поймали адвоката на взятке / коллаж: Главред, фото: СБУ, полиция Киева

Кратко:

В Киеве задержали адвоката за взятку в размере 30 тысяч долларов

Он обещал повлиять на решение районного суда

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили в Киеве адвоката, который за взятки обещал "решить" дела в судах Киева. Об этом сообщили в СБУ и полиции Киева.

Как выяснилось в ходе расследования, к 34-летнему адвокату обратилась женщина за юридической помощью по вопросу раздела совместного имущества супругов после развода. Однако во время встречи юрист заявил, что якобы может повлиять на судью одного из районных судов столицы, рассматривающего дело, и обеспечить принятие решения в ее пользу.

видео дня

В частности, он пообещал, что женщина получит в собственность трехкомнатную квартиру, денежную компенсацию за половину стоимости автомобиля и доли в двух объектах незавершенного строительства. За это он требовал 30 тысяч долларов США.

"Для убедительности юрист уверял женщину, что имеет личные связи в судебной инстанции для "решения" этого вопроса. Сотрудники СБУ зафиксировали преступления фигуранта и задержали его "на горячем" возле одного из рынков Киева во время передачи неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

В настоящее время адвокату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержания - последние новости

Как сообщал Главред, 14 июля задержали комбрига 155-й ОМБр Станислава Лучанова, бойцов которого подозревают в убийстве братьев в Киевской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Служба безопасности и Национальная полиция установили и задержали во Львове мужчину, которого подозревают в избиении полицейского 8 июля. Фигурантом является 23-летний львовянин, который находился среди лиц, сначала заблокировавших служебный автомобиль украинских защитников, повредивших его, а затем перевернувших.

30 июня Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего оккупационного "министра энергетики Крыма". Его подозревают в сотрудничестве с РФ и содействии установлению контроля над энергетической инфраструктурой полуострова.

Читайте также:

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред