Взятки за 'правильное' голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

Известно, что после голосований нардепы передавали своим коллегам деньги.

Подозрения действующим нардепам / коллаж: Главред, фото: rada.gov.ua, nabu.gov.ua

Главное:

НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам

Они считаются участниками организованной преступной группы в Верховной Раде

Депутаты получали деньги за "нужное" голосование

НАБУ и САП сообщили о подозрении сразу пяти действующим нардепам, которых считают участниками организованной преступной группы в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что эти нардепы "поощряли" своих коллег голосовать так, как им нужно, дополнительными выплатами.

"Группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов", - говорится в сообщении.

В НАБУ рассказали, что для организации голосований "координаторы" присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе WhatsApp. После голосований нардепы передавали своим коллегам деньги.

Среди подозреваемых - 5 народных депутатов Украины. Всем вручены ходатайства об избрании меры пресечения. В то же время, НАБУ не раскрывает их фамилии.

Взятки за голосование в Верховной Раде

27 декабря стало известно, что НАБУ и САП провели операцию под прикрытием, в ходе которой детективы разоблачили организованную преступную группу. В ее состав входили действующие нардепы.

В НАБУ также говорили, что сотрудники Управления государственной охраны оказывали сопротивление работникам НАБУ при осуществлении следственных действий в комитетах Верховной Рады.

Как сообщал Главред, 5 декабря НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины.

Позже стало известно, что нардеп вместе с помощниками и посредниками организовала передачу взятки в размере 250 тысяч долларов за введение санкций СНБО против компании-конкурента.

Также недавно сообщалось, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводили обыски уже у экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

