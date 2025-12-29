Взятки за 'правильное' голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

Главное:
- НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам
- Они считаются участниками организованной преступной группы в Верховной Раде
- Депутаты получали деньги за "нужное" голосование
НАБУ и САП сообщили о подозрении сразу пяти действующим нардепам, которых считают участниками организованной преступной группы в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что эти нардепы "поощряли" своих коллег голосовать так, как им нужно, дополнительными выплатами.
"Группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов", - говорится в сообщении.
В НАБУ рассказали, что для организации голосований "координаторы" присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе WhatsApp. После голосований нардепы передавали своим коллегам деньги.
Среди подозреваемых - 5 народных депутатов Украины. Всем вручены ходатайства об избрании меры пресечения. В то же время, НАБУ не раскрывает их фамилии.
Взятки за голосование в Верховной Раде
27 декабря стало известно, что НАБУ и САП провели операцию под прикрытием, в ходе которой детективы разоблачили организованную преступную группу. В ее состав входили действующие нардепы.
В НАБУ также говорили, что сотрудники Управления государственной охраны оказывали сопротивление работникам НАБУ при осуществлении следственных действий в комитетах Верховной Рады.
Как сообщал Главред, 5 декабря НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины.
Позже стало известно, что нардеп вместе с помощниками и посредниками организовала передачу взятки в размере 250 тысяч долларов за введение санкций СНБО против компании-конкурента.
Также недавно сообщалось, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводили обыски уже у экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
