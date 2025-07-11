Получал 'откаты' и требовал взятку: нардеп Шевченко получил новое подозрение

Нардеп предлагал украинским предприятиям белорусские квоты на поставку удобрений.

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Евгений Шевченко получил новое подозрение / коллаж: Главред, фото: СБУ, Википедия

Коротко:

Нардепу Евгению Шевченко объявили подозрение

Он создавал искусственные препятствия при доставке товаров и требовал взятку

Депутат еще с ноября 2024 года находится под стражей

Правоохранители объявили новое подозрение действующему народному депутату Украины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и СБУ.

Известно, что депутат с ноября 2024 года находится под стражей за государственную измену. Сейчас его "поймали" на новых преступлениях. По данным СМИ, вероятно, речь идет о Евгении Шевченко.

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Так, правоохранители рассказали, что депутат в 2021 году организовал заключение договора поставки минеральных удобрений между отдельными субъектами хозяйствования.

По данным следствия, он выманивал деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси. Так, прикрываясь связями с Беларусью, нардеп создавал искусственные препятствия при доставке товаров в Украину, а за их решение требовал взятку в 14, 5 млн гривен.

"Задокументировано, что соответствующая сумма поступила на счета коммерческой структуры, принадлежащей сыну нардепа. Кроме того, имеющиеся данные свидетельствуют, что нардеп мог получать регулярные "откаты", предлагая другим украинским предприятиям белорусские квоты на поставку удобрений", - говорится в сообщении.

Депутату сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Шевченко объявили подозрение / фото: СБУ

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель главы КГГА получил подозрение в организации схемы переправки призывников через границу. По данным СМИ речь идет о Владимире Прокопиве.

Также в Украине задержали адвоката, который сдавал места хранения вооружения ВСУ и корректировал ракетные удары врага по Днепру. Впоследствии он пытался выехать из Украины.

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Об источнике: Офис Генерального прокурора Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

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