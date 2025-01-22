Работал на ФСБ и навел ракетный удар по Днепру: СБУ задержала известного адвоката

Адвоката задержали при попытке бегства на пункте пропуска "Краковец", через который он пытался выехать за границу.

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В Днепре задержали адвоката-предателя / Коллаж: Главред, фото: ssu.gov.ua

Кратко:

Адвокат из Днепра работал на ФСБ

Предатель навел ракетный удар РФ по Днепру, погибли люди

Злоумышленник находится под стражей

В Украине задержали адвоката, который сдавал места хранения вооружения ВСУ и корректировал ракетные удары врага по Днепру. Впоследствии он пытался выехать из Украины.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, задокументировано как предатель скорректировал ракетный обстрел противника по местной компании, которая модернизирует и восстанавливает ударные и разведывательные дроны".

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Для нанесения максимального вреда адвокат передал ФСБ не просто общие координаты предприятия, но и точные отметки расположения технологических цехов и складов хранения БПЛА.

Адвокат находится под стражей / ssu.gov.ua

В декабре 2023 года россияне нанесли удар по его координатам, в результате чего погибли шесть и были тяжело ранены 30 украинцев. Также во время атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Предатель отчитался российским кураторам о последствиях "прилета" и для дальнейших обстрелов г. Днепр прислал координаты другого стратегического объекта, расположенного в городе.

Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали преступления российского агента / ssu.gov.ua

У адвоката провели обыски / ssu.gov.ua

По данным следствия, коммуникация агента с его российским куратором происходила через "связного". Им оказался давний знакомый фигуранта, так называемый "первый заместитель председателя Красногвардейской районной администрации Крыма", который работает на российскую спецслужбу.

Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали преступления российского агента и задержали его при попытке бегства на пункте пропуска "Краковец".

Во время обысков в доме и офисе задержанного изъяты мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами его подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили адвокату о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал Главред, в Службе безопасности собрали доказательства, подтверждающие антиукраинскую деятельность бывшего ведущего телеканалов "Наш" и NewsOne, которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву. По сообщениям украинских СМИ, речь идет о радио- и телеведущем Максе Назарове (настоящее имя - Назар Русланович Диордица).

Также в СБУ сообщили, что в Киеве был задержан директор Департамента одного из крупнейших банков Украины за финансирование российской армии. Топ-менеджер банка регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России.

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