Работал на каналах Медведчука: СБУ сообщила о подозрении популярному блогеру

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- Фигурант имел свой канал на видеохостинге Ютуб
- Блогер пытался оправдать вооруженную агрессию РФ
В Службе безопасности собрали доказательства, подтверждающие антиукраинскую деятельность бывшего ведущего телеканалов "Наш" и NewsOne, которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По сообщениям украинских СМИ, речь идет о радио- и телеведущем Максе Назарове (настоящее имя - Назар Русланович Диордица).
"По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы Кремля", - говорится в заявлении Службы безопасности.
Отмечается, что экс-ведущий приглашал на свои эфиры пророссийских "политических экспертов", многие из которых сейчас скрываются на территории РФ.
Как гости студии, так и сам ведущий неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию РФ, а также военные преступления россиян. Среди гостей фигуранта был другой прокремлевский блогер, который в 2024-м уже получил подозрение от следователей Службы безопасности.Во время судебно-лингвистической экспертизы удалось подтвердить факты совершения преступлений со стороны обоих блогеров.
Сейчас СБУ сообщила им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
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Кто такой Макс Назаров
Родился в городе Первомайск Николаевской области. С 1999 года жил и учился в Москве, в 2005 вернулся в Украину. В 2012 году окончил Киевскую Академию труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины по специальности правоведение. Карьеру на телевидении начал в 2008 году на региональном телеканале Олта. В 2009-2013 гг. работал программным директором и ведущим на первомайском телеканале и радиостанции "Твій Всесвіт". С 2013 года переехал в Киев и стал ведущим на радио Europa Plus. В 2015 году Назаров начал работать ведущим утреннего шоу на телеканале NewsOne. В апреле 2018 года он ушел работать на телеканал "Наш". Отметим, что ранее читатели сайта "Фокус" внесли Назарова в ТОП-50 украинских блогеров.
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