Работал на каналах Медведчука: СБУ сообщила о подозрении популярному блогеру

Экс-ведущий приглашал на свои эфиры пророссийских "политических экспертов".

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СБУ сообщила о подозрении Максу Назарову / коллаж: Главред, фото: pravda.com.ua

Вы узнаете:

Фигурант имел свой канал на видеохостинге Ютуб

Блогер пытался оправдать вооруженную агрессию РФ

В Службе безопасности собрали доказательства, подтверждающие антиукраинскую деятельность бывшего ведущего телеканалов "Наш" и NewsOne, которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По сообщениям украинских СМИ, речь идет о радио- и телеведущем Максе Назарове (настоящее имя - Назар Русланович Диордица).

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"По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы Кремля", - говорится в заявлении Службы безопасности.

Отмечается, что экс-ведущий приглашал на свои эфиры пророссийских "политических экспертов", многие из которых сейчас скрываются на территории РФ.

Как гости студии, так и сам ведущий неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию РФ, а также военные преступления россиян. Среди гостей фигуранта был другой прокремлевский блогер, который в 2024-м уже получил подозрение от следователей Службы безопасности.Во время судебно-лингвистической экспертизы удалось подтвердить факты совершения преступлений со стороны обоих блогеров.

Сейчас СБУ сообщила им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование ГБР и СБУ - последние новости

Как писал Главред, 6 января правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили 30-летнего военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "сливал" стране-агрессору России места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

Директор Департамента одного из крупнейших банков Украины задержан в Киеве за финансирование российской армии. Топ-менеджер банка регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России.

Государственное бюро расследований разоблачило экс-чиновника Министерства обороны Украины и двух руководителей госпредприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.

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Кто такой Макс Назаров Родился в городе Первомайск Николаевской области. С 1999 года жил и учился в Москве, в 2005 вернулся в Украину. В 2012 году окончил Киевскую Академию труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины по специальности правоведение. Карьеру на телевидении начал в 2008 году на региональном телеканале Олта. В 2009-2013 гг. работал программным директором и ведущим на первомайском телеканале и радиостанции "Твій Всесвіт". С 2013 года переехал в Киев и стал ведущим на радио Europa Plus. В 2015 году Назаров начал работать ведущим утреннего шоу на телеканале NewsOne. В апреле 2018 года он ушел работать на телеканал "Наш". Отметим, что ранее читатели сайта "Фокус" внесли Назарова в ТОП-50 украинских блогеров.

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