Работник ТЦК "продавал" отсрочки от мобилизации: его задержали

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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Задержание чиновника ТЦК / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

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Чиновник ТЦК "продавал" военнообязанным отсрочки от мобилизации

Его "услуги" стоили 16 тысяч долларов на 4 человека

Работник ТЦК задержан

Правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

По данным расследования, за 16 тысяч долларов командир взвода обещал "помочь" получить отсрочку от призыва четырем военнообязанным мужчинам.

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Кроме того, следователи установили, что фигурант за 600 долларов "продавал" им частично заполненные бланки повесток, чтобы предъявлять их представителям ТЦК, выдавая за настоящие. Таким образом военнообязанные имели возможность уклониться от мобилизации.

"Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.", - говорится в сообщении.

Известно, что суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Инциденты с сотрудниками ТЦК - последние новости

Напомним, недавно сотрудники одесского ТЦК останавливали мужчин на блокпостах и сообщали, что планируют доставить их в военкомат для мобилизации. Но после этого они предлагали "отпустить" военнообязанных и помочь в оформлении отсрочки за 4,5 тысячи долларов.

Как писал Главред, 9 декабря в Днепре мужчина выпрыгнул из автомобиля ТЦК на ходу, имея окровавленное лицо. По версии военкомата, мужчину задержали за нарушение воинского учета и везли для составления протокола. В ТЦК утверждают, что задержанный пытался убежать, сначала ломая дверь, а затем выбив окно автомобиля, чем и получил порезы. Сейчас мужчина находится в розыске.

Кроме того, на Волыни правоохранители разоблачили 30-летнего военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "сливал" стране-агрессору России места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

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Что такое Национальная полиция Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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