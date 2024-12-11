Полиция разоблачила схему договорных матчей: Милевский отреагировал на свою 'причастность'

Коротко:
- Полиция разоблачила масштабную схему договорных матчей, в которую были вовлечены звезды спорта
- Артем Милевский отреагировал на свою якобы причастность к делу
Киберполиция разоблачила масштабную преступную схему договорных матчей в киберспорте и футболе. 11 декабря правоохранители провели спецоперацию, прекратив деятельность группировки, которая манипулировала результатами спортивных соревнований. Как сообщает Национальная полиция Украины в Telegram, злоумышленники организовывали договорные матчи в киберфутболе, кибербаскетболе, настольном теннисе, футболе и баскетболе для получения незаконных доходов через букмекерские конторы.
"Для расширения своего влияния среди киберспортсменов, привлечения большего количества онлайн-болельщиков и денежных ставок организаторы заручались поддержкой известных лиц, которые имели достижения в реальном спорте. Благодаря этому за онлайн-трансляциями "заказных" матчей в интернете могли наблюдать десятки тысяч людей одновременно", - отметили в полиции.
Некоторые члены группировки, среди которых бывшие спортсмены мирового уровня, использовали свои профессиональные связи для организации "договорных" матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины.
Кроме того, в сети появилась информация о задержании бывшего футболиста Артема Милевского, однако, по данным "РБК-Украина", экс-футболист не задержан и ему не вручали подозрение. Распространяемые фото были сделаны несколько месяцев назад во время обысков.
Источники РБК-Украина отмечают, что сейчас Милевский фигурирует в деле как свидетель.
Благодаря сотрудничеству с правоохранителями Австралии удалось получить информацию о противоправной деятельности фигурантов в этой стране. Полицейские установили, что злоумышленники через подкуп, принуждение, запугивание и подстрекательство заставляли игроков сознательно проигрывать онлайн-матчи.
"Для давления на участников соревнований злоумышленники использовали различные методы. В некоторых случаях привлекали ранее судимых за имущественные преступления лиц спортивного телосложения для запугивания спортсменов, в том числе с использованием оружия. Сейчас установлено около 10 игроков, которые пострадали таким образом. Иногда предлагали денежное вознаграждение за "слив" матчей", - отмечают правоохранители.
Зная результат игры заранее, злоумышленники делали ставки на платформах букмекерских контор, зарегистрированных в разных странах мира, таких как Азия, Европа, Австралия и Америка. По предварительным подсчетам, их прибыль могла составлять миллионы гривен.
Полученные незаконным путем средства легализовались через покупку и перепродажу элитных автомобилей, недвижимости и других активов, а финансовые операции проводились через криптокошельки.
Правоохранители провели 45 обысков по всей Украине, включая автомобили и адреса фигурантов и их возможных сообщников. Изъяты вещественные и цифровые доказательства преступной деятельности, несмотря на попытки злоумышленников скрыть свои гаджеты.
Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас одному из организаторов "договорных" игр объявлено подозрение в незаконном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований. Следователи продолжают расследование для выявления всех участников преступной группы и определения окончательных размеров ущерба.
В спортивных СМИ появилась информация о причастности легендарного экс-футболиста киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Артема Милевского к этому делу. Позже сам игрок опроверг слухи, опубликовав видео в Instagram-stories с комментарием.
"В СИЗО "нецензурная лексика". Ну клоуны, "нецензурная лексика". Что еще придумаете?".
Он также выложил следующее Instagram-stories, в котором пояснил, что распространяемые в сети фото, на которых говорится о его аресте, были сделаны еще летом.
Также экс-форвард сборной Украины опубликовал "кружочек" в собственном Telegram-канале, дав короткий комментарий с объяснением ситуации:
"Ребята, всем привет еще раз. Хочу сказать, что сижу сейчас на кухне и "нецензурная лексика" [шокирован] с этих всех движений, происходящих вокруг меня. Просто какой-то "нецензурная лексика", придумал какую-то историю. Я уже не знаю, завтра уже, возможно, скажут, что я убийца, не знаю", - отметил он.
Скандалы с Артемом Милевским - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 мая 2024 года бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский впервые поделился в Instagram фотографией со своей новой девушкой Олесей Макаревич, подтвердив свои отношения в соцсетях.
29 февраля экс-футболист "Динамо-Киев" Александр Алиев резко раскритиковал своего бывшего партнера по команде Артема Милевского. Алиев поссорился с Милевским за его негативные высказывания о лечении друга от алкогольной зависимости и опубликовал длительное видео в Instagram, в котором объяснил ситуацию.
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Кто такой Артем Милевский?
Артем Владимирович Милевский (род. 12 января 1985Ю, Минск) — белорусский и украинский футболист, нападающий. Прославился играми за киевское "Динамо" и за сборную Украины, сообщает "Википедия".
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