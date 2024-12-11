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"Если ты уже идешь, то иди": Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с Мирзояном

Элина Чигис
11 декабря 2024, 14:01
102
Тоня Матвиенко рассказала о сложных периодах в жизни.
Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко - отношения с Арсеном Мирзояном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Вы узнаете:

  • Тоня Матвиенко поделилась, что для нее недопустимо в отношениях
  • Певица рассказала о сложном периоде в браке

Украинская известная певица Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор.

В интервью для "Люкс ФМ" певица отметила, что если уходить, то только окончательно.

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"Для меня это важно. Если ты уже идешь, то иди. Это, значит, погулял где-то, походил и пришел? Нет, так не будет", – заявила Матвиенко.

Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.

"У нас с Арсеном было всякое. Мы и расходились. Ну как? Был такой момент – не то чтобы мы отдельно жили. На грани. Я, пожалуй, выражаюсь, что "я хочу так, мне этого не хватает, я хочу быть женщиной, я хочу внимания, если ты мне не даешь, тогда зачем ты со мной?" То есть я борюсь за внимание к себе и за наши отношения", - призналась Матвиенко.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

Тоня Матвиенко - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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Кто такая Тоня Матвиенко?

Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

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