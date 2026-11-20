ВПЛ могут вернуть часть налога за аренду жилья в 2025 году. Какие документы необходимы для получения налоговой скидки и как подать декларацию до 31 декабря.

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Налоговая льгота за аренду жилья для ВПЛ: кто может получить деньги / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Кто из переселенцев имеет право на налоговую скидку

Какие документы подтверждают расходы на аренду

Как подать декларацию через "Электронный кабинет" и "Дію"

Внутренне перемещенные лица могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за аренду жилья. Для этого необходимо воспользоваться налоговой скидкой, подтвердить расходы документами и подать годовую декларацию до 31 декабря 2026 года включительно. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Сумской области.

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Налоговая скидка позволяет плательщикам вернуть часть НДФЛ, уплаченного в течение отчетного года. В расчет включаются только фактические расходы, которые можно подтвердить квитанциями, чеками, платежными документами или договором с указанной стоимостью услуг и сроками оплаты.

Какие условия необходимо выполнить для возврата средств за аренду

Право на налоговую скидку за аренду жилья имеют не все внутренне перемещенные лица. Законодательство предусматривает два обязательных условия, без соблюдения которых воспользоваться такой возможностью не удастся.

В частности, налогоплательщик и члены его семьи первой степени родства не должны иметь в собственности пригодного для проживания жилья. Исключение составляет недвижимость, расположенная на временно оккупированных территориях.

Также переселенец не должен получать предусмотренные законодательством бюджетные выплаты для компенсации расходов на проживание.

Какие документы нужны для получения налоговой скидки за аренду жилья

Для оформления возврата части НДФЛ необходимо обратиться в налоговый орган по месту учета и подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах. К ней нужно приложить документы, подтверждающие статус переселенца, арендные отношения и фактическую оплату жилья.

В частности, понадобятся:

копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

копия договора аренды жилья;

квитанции, чеки или другие документы об оплате аренды;

сведения для идентификации членов семьи первой степени родства - фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или соответствующие паспортные данные;

документы, подтверждающие отсутствие обстоятельств, лишающих права на налоговую скидку.

Договор аренды обязательно должен быть заключен в письменной форме. Он подтверждает наличие арендных отношений между владельцем недвижимости и арендатором.

Как подтвердить отсутствие собственного жилья и государственных выплат

Особое внимание при оформлении налоговой скидки следует уделить подтверждению соответствия установленным требованиям. Налоговая служба может потребовать документы, подтверждающие, что заявитель и его близкие родственники не имеют пригодной для проживания недвижимости, а сам переселенец не получает компенсационных выплат.

Для этого можно использовать выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие адресной помощи на покрытие расходов на проживание может подтверждаться информацией от структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения областных или городских государственных администраций.

До какого числа нужно подать декларацию по аренде жилья

Для возврата части налога по расходам на аренду жилья, понесенным в 2025 году, декларацию необходимо подать до 31 декабря 2026 года включительно. Обратиться можно в контролирующий орган, в котором плательщик состоит на учете.

Если внутренне перемещенное лицо изменило адрес проживания или другие персональные данные, об этом необходимо уведомить налоговую службу. Для внесения соответствующих изменений в Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков подается заявление по форме № 5 ДР.

Как подать декларацию на налоговую скидку

Переселенцы могут самостоятельно выбрать удобный способ подачи декларации. Предусмотрено три варианта:

Лично - в Центре обслуживания плательщиков или через уполномоченное лицо.

По почте - с уведомлением о вручении и описью вложения. Отправить документы необходимо не позднее чем за пять дней до истечения крайнего срока.

В электронном виде - через Электронный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение "Моя налоговая" или портал "Дия".

"Дия" / Инфографика: Главред

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