Квартиры, в которых годами никто не живет, передадут ВПЛ - Минразвития

Дарья Пшеничник
16 февраля 2026, 15:19
Речь идет о недвижимости, которая годами стояла пустым: квартиры без наследников, незаселенные общежития, коммунальные дома на балансе общин и т.д.
  • Украина запускает пилотный проект по переоборудованию пустующих зданий в жилье для ВПЛ
  • HFH проводит оценку объектов и готовит инвестпредложения для реконструкции

В Украине стартовал новый этап жилищной политики — государство вместе с международными партнерами начинает системно превращать пустующие и неиспользуемые здания в доступное жилье для внутренне перемещенных лиц.

Проект реализует Министерство развития общин и территорий совместно с Habitat for Humanity (HFH), и он уже запущен в трех областях: Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской.

Речь идет о недвижимости, которая годами стояла пустым: квартиры без наследников, незаселенные общежития, коммунальные дома на балансе общин, а также административные сооружения, которые давно не используются. Все это может стать основой для нового жилья, если объекты пройдут оценку и будут признаны пригодными для реконструкции.

В рамках проекта команда HFH проведет общенациональное картографирование таких зданий, классифицирует их по состоянию и потенциалу, а результаты интегрирует в цифровую жилищную систему для ВПЛ, которая должна заработать в октябре 2026 года. После этого для отобранных объектов подготовят инвестиционные предложения - с расчетами, вариантами реконструкции и планами реализации.

Заместитель министра Наталья Козловская отмечает, что пилот должен стать тестовой площадкой для будущей национальной модели социального жилья:

"Мы рассматриваем пилотные проекты по социальному жилью с участием общин, международных доноров и благотворительных организаций как важные тестовые модели. Они позволяют проверить различные подходы — финансовые, управленческие, социальные — перед масштабированием на национальном уровне".

Первый этап продлится в феврале-марте: специалисты проведут полевые инспекции 60-70 зданий в трех пилотных регионах и сформируют базу данных с геокоординатами. В апреле-мае планируют подготовить подробные инвестиционные предложения для 10-15 объектов и создать набор практических инструментов для переоборудования пустующих зданий в жилье.

В HFH подчеркивают, что украинский опыт может стать образцом для других стран, которые сталкиваются с жилищными кризисами. "Жилищный кризис в Украине требует быстрых и в то же время устойчивых решений. Системный подход к выявлению и переоборудованию объектов недвижимости позволяет не только поддержать национальную жилищную реформу, но и предложить практические, основанные на данных решения для создания доступного жилья", - отметил Наврозидис Панагиотис, старший директор программы Европа и Ближний Восток.

Отдельно международная организация рассмотрит возможность реализовать один из подготовленных проектов в качестве демонстрационного — чтобы показать, как заброшенное здание может превратиться в современное жилье для ВПЛ и уязвимых групп.

Если пилот будет успешным, его масштабируют на всю страну - и сотни заброшенных объектов могут получить вторую жизнь, а тысячи украинских семей - новый дом.

Выплаты и льготы для ВПЛ в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в правительстве согласовали предложение Министерства социальной политики по реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидий внутренне перемещенным лицам на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины расширил перечень лиц, которые могут получить услуги поддерживаемого проживания и стационарного ухода. Отныне воспользоваться такими услугами смогут не только люди с инвалидностью с V группой двигательной активности, но и те, кому установлена IV группа. В частности, это касается внутренне перемещенных лиц пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Накануне стало известно, что переселенцы обязаны были вернуть в бюджет государства ошибочно выплаченные деньги - если не соответствуют определенным критериям для получения помощи.

Источник: Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития)

Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) — действующее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правопреемник Министерства инфраструктуры Украины, которое Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2022 года № 1343 было переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, и к нему было присоединено Министерство развития общин и территорий Украины. Называется "министерством восстановления" как упрощенное название с середины декабря 2022 года[5][6] по сентябрь 2024 года, пишет Википедия.

недвижимость ВПЛ
