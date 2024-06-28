Некоторым переселенцам угрожают суды: кому и когда нужно вернуть выплаты

Переселенцы обязаны вернуть государству по ошибке выплаченные социальные средства, если они не отвечают определенным критериям для получения помощи.

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В каком случае переселенцам нужно вернуть выплаты? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Переселенцы обязаны возвратить в бюджет государства по ошибке выплаченные деньги – если не отвечают определенным критериям для получения помощи. Как сообщает портал Обозреватель, в случае невозврата средств добровольно органы социальной защиты могут взыскать их через суд.

Как говорят эксперты, с 1 марта 2024 года государство в очередной раз изменило условия выплат для переселенцев.

Теперь, чтобы получить деньги, нужно строго соответствовать определенным критериям. В противном случае выплаты могут быть отменены, а уже полученные средства придется вернуть государству.

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Согласно пункту 7-1 "Порядка оказания помощи на жительство ВПЛ", с 1 декабря минувшего года пособие не назначается либо не выплачивается на семью, которая впервые обращается за ее назначением, если в течение 3 месяцев перед обращением или во время его получения, член семьи осуществил:

операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты (или банковских металлов) на сумму от 100 тысяч гривен (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных и/или образовательных услуг);

покупку имущества на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

имеет в банке депозит на вышеуказанную сумму.

Причем, если такие операции совершил один член семьи, то право на получение выплат теряют все члены семьи.

Должен ли переселенец вернуть ошибочно выплаченные деньги

Согласно документам, уполномоченное лицо обязано в течение 14 календарных дней после возникновения изменений, которые влияют на право получения помощи, проинформировать об этом орган социальной защиты населения, уполномоченное лицо исполнительного органа местного самоуправления либо Центр предоставления административных услуг.

Если переселенец вовремя не сообщил об изменениях в имущественном положении и произошли начисления, то требования соцзащиты о возврате выплаченных средств правомерны. Это предусмотрено пунктом 29 "Порядка оказания помощи на жительство ВПЛ".

Орган социальной защиты населения с момента выявления факта излишне выплаченной помощи определяет объем неправомерно перечисленных средств и должен в течение 30 рабочих дней сообщить об этом получателю, отправив сообщение по почте или посредством средств электронной связи. В случае невозврата ошибочно начисленных средств ВПЛ добровольно в установленные сроки, орган социальной защиты населения поднимает вопрос об их взыскании в судебном порядке.

Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее стало известно, кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить. Такая неприятная ситуация может произойти в случае задолженности, возникшей в период 3 месяцев и превышающей 680 грн.

До этого Главред рассказывал, как украинцы могут оформить субсидию через "Дію". Новая услуга на портале "Дія" имеет целью облегчить процесс получения этой помощи и упростить рутинные административные процедуры для граждан.

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