Угроза онкологии: украинская актриса сделала серьезное признание

Кратко:
- В чем призналась актриса Антонина Хижняк
- Какое решение она нашла
Украинская актриса Антонина Хижняк, которая сыграла главную роль в новом детективном сериале "Ключи от правды" и "Мотрю" в сериале "Спіймати Кайдаша", сделала неожиданное признание в отношении своего здоровья.
На своей странице в Instagram, актриса написала, что у нее риск рака шейки матки. "Да, по онкомаркерам я в зоне риска рака шейки матки - делаю себе вакцину. Это уже вторая из трех. Дорого, но для здоровья - лучшая инвестиция. Жалею лишь об одном, что эти вакцины не изобрели раньше", - написала актриса.
Она также добавила, что планирует делать вакцину своему сыну Максиму.
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Ранее украинские актеры Антонина Хижняк и Тарас Цимбалюк удивили своим страстным поцелуем.
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О персоне: Антонина Хижняк?
Антонина Хижняк - украинская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна ролью Мотри Кайдаш в сериале "Поймать Кайдаша" (2020). Официальный украинский голос шведской актрисы Алисии Викандер.
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