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Угроза онкологии: украинская актриса сделала серьезное признание

Алена Кюпели
10 июля 2025, 16:52
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Антонина Хижняк призналась, что у нее есть угроза онкологии.
Антонина Хижняк рассказала про свое здоровье
Антонина Хижняк рассказала про свое здоровье / Коллаж Главред, фото Instagram/tonya_actress

Кратко:

  • В чем призналась актриса Антонина Хижняк
  • Какое решение она нашла

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая сыграла главную роль в новом детективном сериале "Ключи от правды" и "Мотрю" в сериале "Спіймати Кайдаша", сделала неожиданное признание в отношении своего здоровья.

На своей странице в Instagram, актриса написала, что у нее риск рака шейки матки. "Да, по онкомаркерам я в зоне риска рака шейки матки - делаю себе вакцину. Это уже вторая из трех. Дорого, но для здоровья - лучшая инвестиция. Жалею лишь об одном, что эти вакцины не изобрели раньше", - написала актриса.

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Антонина Хижняк рассказала о здоровье
Антонина Хижняк рассказала о здоровье / Фото Instagram/tonya_actress

Она также добавила, что планирует делать вакцину своему сыну Максиму.

Антонина Хижняк с сыном
Антонина Хижняк с сыном / instagram.com/tonya_actress

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Ранее украинские актеры Антонина Хижняк и Тарас Цимбалюк удивили своим страстным поцелуем.

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