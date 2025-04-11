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"Такая химия": Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной актрисой

Элина Чигис
11 апреля 2025, 18:17
320
Актеры удивили своим страстным поцелуем.
Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Вы узнаете:

  • Тарас Цымбалюк часто показывается с Антониной Хижняк
  • Поклонники предположили, что у них роман

Известные украинские актеры Антонина Хижняк и Тарас Цымбалюк уже несколько раз играли влюбленную пару в проектах, и поклонники давно отмечают, что они отлично смотрятся вместе.

После выхода новой картины "Когда ты выйдешь замуж?" режиссер Алексей Комаровский отметил, что вся съемочная команда не могла понять: актеры просто играют или же они влюблены друг в друга.

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"Они настолько с Тарасом честно целовались в фильме. Мы просто все на плейбеке засматривались и думали, игра это или не игра? Может, что-то действительно есть? Согласитесь, что есть такое ощущение, что они действительно пара просто на миллион", - рассказал режиссер.

Также и поклонники высказали свое мнение, заявив, что любовная связь между знаменитостями все же возможна.

Тарас Цымбалюк не женат
Тарас Цымбалюк часто общается с поклонниками / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

"Отношения в кино Антонины Хижняк и Тараса Цымбалюка всегда очень реалистичны. Не знаю, это такое сценическое мастерство, или действительно между ними такая химия. Но они как пара в любом проекте супер";

"Тоня и Тарас действительно невероятно играют влюбленных";

"У них еще с сериала "Поймать Кайдаша" такая химия, что и в других проектах не попускает", - написали фанаты.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

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Тарас Цымбалюк - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Свадьбой с Готочкиной у актера пока и не пахнет, а вот опозориться перед избранницей актер умудрился.

А также украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

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Кто такой Тарас Цымбалюк?

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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