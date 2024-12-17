Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

Пара пока не прокомментировала эту ситуацию.

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Тарас Цымбалюк - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Готочкина

Кратко:

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина оборвали связь в соцсетях

Девушка не поздравила его с днем рождения

Украинский известный актер Тарас Цымбалюк и его девушка – украинская бизнесвумен Светлана Готочкина отписались друг от друга в соцсетях.

Кроме того, пара больше не дружит в соцсетях, Готочкина публично не поздравила Тараса с днем рождения, которому вчера, 16 декабря, исполнилось 35 лет. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

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Также Светлана опубликовала свои снимки и оставила интригующую подпись.

"Жизнь – как контрастный душ: то горячая, то холодная, то просто освежающая до мурашек", – написала Готочкина.

Светлана Готочкина показала новые фото / фото: скрин instagram.com, Светлана Готочкина

А вот Цымбалюк провел свой день рождения вместе с родителями и коллегами, о чем стало известно из соцсетей.

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Кто такой Тарас Цымбалюк? Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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