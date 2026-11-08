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Как запечь картофель с хрустящей корочкой: секреты шеф-поваров

Марина Иваненко
8 ноября 2026, 11:24
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Запеченный картофель может быть хрустящим снаружи и мягким внутри. Четыре простых приёма помогут правильно подготовить овощи и получить аппетитную корочку.
Хрустящий картофель в духовке
Хрустящий картофель в духовке / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Почему картофель после запекания становится мягким
  • Зачем предварительно отваривать картофель
  • Как разогреть противень для хрустящей корочки

Приготовить картошку фри с хрустящей золотистой корочкой снаружи и мягкой серединкой не всегда удается даже по простому рецепту. Часто результат портят мелкие ошибки при подготовке овощей и запекании. Несколько простых приемов помогут их избежать и сделать картофель гораздо аппетитнее. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Blikk.hu, для идеального запеченного картофеля важно правильно подготовить овощи и учесть несколько нюансов при приготовлении. В частности, стоит не перегружать противень, отказаться от пергамента и фольги и попробовать предварительное отваривание.

видео дня

Не переполняйте противень: картофелю нужно пространство

Одна из самых распространенных ошибок - выкладывать на противень слишком много картофеля. Если кусочки лежат слишком близко друг к другу, между ними скапливается пар. Из-за этого картофель не подрумянивается, а скорее тушится, поэтому вместо хрустящей корочки получается мягким.

Чтобы этого не произошло, кусочки нужно раскладывать в один слой, оставляя между ними достаточно места. Если противень слишком мал, лучше воспользоваться двумя формами. Во время запекания их можно поменять местами на решетках, чтобы картофель равномерно пропекся.

Пергамент и фольга могут помешать образованию хрустящей корочки

Еще одна распространенная ошибка - застилать противень пергаментной бумагой или алюминиевой фольгой. Да, так действительно проще мыть посуду после приготовления, но картофель не соприкасается напрямую с горячей поверхностью формы. А именно такой контакт помогает получить хрустящую корочку.

Если кусочки немного прилипли к противню, не стоит сразу пытаться их отделить. Лучше подождать минуту-две, а затем осторожно поддеть картофель тонкой металлической лопаткой. Частинки, которые хорошо подрумянились, будут особенно хрустящими.

Видео с рецептом идеального картофеля фри можно посмотреть здесь:

Предварительное отваривание сделает картофель нежным внутри

Секрет удачного запеченного картофеля заключается не только в температуре духовки и способе приготовления. Важную роль играет предварительная подготовка. Хотя этот этап часто пропускают, именно он помогает сделать серединку мягкой, а внешнюю часть - хрустящей.

Шеф-повара советуют сначала отварить картофель почти до готовности, затем тщательно слить воду и поставить его в хорошо разогретую духовку. Во время варки внутренняя часть размягчается, а во время запекания поверхность подрумянивается и приобретает хрустящую текстуру.

Особенно важно хорошо просушить картофель после варки, прежде чем добавлять масло. Лишняя влага помешает образованию корочки, поэтому этот шаг не стоит пропускать.

Разогрейте противень заранее: картофель быстрее подрумянится

Еще один прием, который поможет получить хрустящую корочку, - предварительно нагреть противень. Для этого нужно поставить пустую форму в духовку во время её разогрева. Когда противень станет горячим, на него можно выкладывать подготовленный картофель.

Благодаря контакту с горячей поверхностью кусочки начнут подрумяниваться сразу. Это поможет сделать запекание более эффективным и будет способствовать образованию хрустящей корочки.

Шеф-повар Джейми Оливер также использует этот приём в сочетании с предварительным отвариванием картофеля. Такой способ помогает достичь желаемого результата: нежной серединки и хорошо подрумяненной внешней поверхности.

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Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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