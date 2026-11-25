Обычная алюминиевая фольга стала популярным средством, облегчающим очистку холодильника от льда.

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Как избавиться от льда в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем кладут шарики из фольги в холодильник

Как правильно использовать алюминиевую фольгу

Помогает ли фольга избавиться от льда в холодильнике

В холодильнике со временем может скапливаться лёд, из-за чего становится сложнее хранить продукты и поддерживать чистоту внутри прибора. В сети набирает популярность простой трюк с алюминиевой фольгой, который, по словам сторонников, помогает облегчить очистку холодильника.

Главред расскажет, зачем класть шарики из фольги в холодильник.

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Зачем кладут фольгу в холодильник

Эксперты советуют скомкать алюминиевую фольгу в несколько шариков и разместить их в углах холодильника или на дне ящика, пишет Onet. Также можно застелить фольгой ровную поверхность внутри прибора. Сторонники этого способа утверждают, что лёд на гладкой поверхности легче отделяется, поэтому во время размораживания его можно убрать без длительного соскабливания.

Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Однако фольга не устраняет причину образования льда. Она не впитывает влагу, не утепляет холодильник и не снижает потребление электроэнергии. Иней и лёд появляются из-за влажного воздуха, который попадает внутрь прибора и оседает на холодных поверхностях. Поэтому фольга может быть лишь вспомогательным средством при очистке, а не способом предотвратить намерзание.

Как правильно использовать фольгу в холодильнике

Сначала холодильник нужно разморозить и тщательно высушить. Для этого подойдет пищевая алюминиевая фольга, которая безопасна при низких температурах, если не соприкасается с движущимися или электрическими частями прибора.

Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Шарики из фольги или её гладкий слой можно разместить в углах холодильника или на ровном дне ящика. При этом важно не перекрывать вентиляционные отверстия, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха внутри техники.

Смотрите видео о том, как избавиться от льда на дне морозильной камеры:

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