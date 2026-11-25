В РФ уже идет всеобщая мобилизация, но россияне этого не замечают. На войне гибнут в основном мужчины из провинции, а не из Москвы.

https://glavred.info/war/ponad-700-tisyach-zagiblih-ekspert-rozkriv-yak-putin-prihovuye-mobilizaciyu-10815200.html Ссылка скопирована

Путин тайно проводит всеобщую мобилизацию в РФ / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Главное из колонки:

Россия теряет 30–40 тысяч военных ежемесячно

Мобилизацию маскируют деньгами и квотами для работодателей

Гибнут преимущественно мужчины из провинции, а не из Москвы

Кремль фактически уже проводит всеобщую мобилизацию, но маскирует её финансовыми стимулами и административными квотами, тогда как число погибших военных страны-агрессора, по новым оценкам, превысило 700 тысяч. Путин таким образом избегает политических последствий открытого призыва по всей стране. Об этом написал британский военный эксперт Гамиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph.

Он ссылается на оценки разведки Министерства обороны Великобритании, согласно которым российская армия ежемесячно теряет 30–40 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Новый анализ свидетельствует о более чем 700 тысячах погибших, а вместе с теми, кто из-за тяжелых ранений уже не может вернуться в бой, - о более чем 2 миллионах.

видео дня

Такие потери автор сравнивает с самыми кровопролитными сражениями Первой мировой войны - на Сомме и под Пашендейлом.

Отчет Генштаба ВСУ о потерях ВС РФ по состоянию на утро 25 ноября / t.me/GeneralStaffZSU

Как Кремль маскирует мобилизацию?

По оценке Бреттона-Гордона и его собеседников в британских военных и разведывательных кругах, всеобщая мобилизация в России уже идет, просто Путин ее скрывает.

"Это тайная всеобщая мобилизация. Она позволяет Кремлю продолжать военную кампанию, не сталкиваясь с политическими последствиями открытой мобилизации всей страны", - написал эксперт.

После вторжения в Украину в феврале 2022 года российское законодательство обязало работодателей вести воинский учет и передавать военкоматам списки потенциально годных мужчин. За четыре года, по словам автора, эта административная машина превратилась в систему квот и финансового принуждения.

В качестве примера он приводит Ханты-Мансийский автономный округ в Западной Сибири, где за подписание контракта предлагают 4,1 млн рублей (около 38 тысяч фунтов). Это более 12 лет заработка для человека с минимальной зарплатой в России.

Цена такого решения, подчеркивает Бреттон-Гордон, чрезвычайно высока: британская разведка фиксирует очень короткий срок выживания новобранцев в самых опасных условиях на фронте.

"Этих мужчин набирают не для того, чтобы создать профессиональную армию. Их направляют в систему изнурения, в которой человеческие жизни считаются расходными боеприпасами", - подчеркнул он.

Почему гибнут преимущественно жители провинции?

География потерь, по словам эксперта, тоже показательна: непропорционально большая доля подтвержденных смертей приходится на небольшие города и села, тогда как Москва, Санкт-Петербург и другие богатые мегаполисы остаются сравнительно незатронутыми. Он называет это негласным общественным договором Путина с привилегированными классами: лояльность и невмешательство в политику в обмен на неприкосновенность их состояний и семей.

Этот тезис подтверждают и данные анализа утечки из Росстата, о которой пишет The Moscow Times. В Москве зафиксировано 63 случая смерти военнослужащих на 100 тысяч жителей, тогда как в Еврейской автономной области - почти тысяча.

"Сыновья провинции идут на войну, сыновья Москвы и Санкт-Петербурга - значительно реже", - пишет автор колонки.

Долго ли Путин сможет вести войну на истощение?

В то же время, по мнению Бреттона-Гордона, скрывать провалы становится все сложнее. Он напоминает, что остатки Черноморского флота вытеснили из Севастополя в Новороссийск, а Крымский мост выведен из строя, поэтому снабжение оккупантов на юге зависит от сухопутного коридора, который находится под ударами украинских дронов.

"Стратегическая ирония заключается в том, что самое сильное оружие Путина - его готовность тратить человеческие жизни без политических ограничений - в конечном итоге может стать его самой большой слабостью", - считает эксперт.

Отдельно он отметил, что заигрывания Дональда Трампа с Путиным не стоит воспринимать как признак стратегической силы России, а Великобритания и Европа должны обеспечить Украину оружием, боеприпасами, разведданными и производственными мощностями.

Хронология ударов по Крымскому мосту / Инфографика: Главред

Мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

Ранее полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон заявлял, что российский диктатор Владимир Путин рискует мобилизовать не просто еще одну волну бойцов для фронта, а армию, которая впоследствии может заставить его завершить войну против Украины.

По его словам, новая волна мобилизации численностью от 300 тысяч человек способна кардинально изменить политическую ситуацию в России, ведь впервые война рискует затронуть состоятельные городские семьи.

"Впервые война может начать проникать глубоко в обеспеченные семьи западного российского среднего класса. Внезапно на смерть в Донбасс может быть отправлен не сын какой-то чеченской или татарской матери, не освобожденный из тюрьмы преступник и не иностранный наемник, а их собственные сыновья", - отметил полковник.

Потери России в войне и мобилизация - новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий отмечал, что готовность Кремля начать новую волну мобилизации станет очевидной лишь после выборов в российскую Госдуму.

В России после выборов активизировались разговоры о мобилизации. Эксперт назвал, сколько людей может понадобиться Кремлю до конца года. По его оценке, Москве нужно 150–200 тысяч человек, скорее всего - для восполнения потерь.

Ранее о проблемах российской армии говорил военный эксперт Олег Жданов. Он назвал слабые места армии РФ, которые не компенсирует даже мобилизация. По словам эксперта, Кремль не спасут даже полмиллиона мобилизованных.

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран убежден, что массовая мобилизация ещё 500 тысяч россиян может стать серьёзным ударом по экономике страны-агрессора РФ, которая уже утратила запас прочности гражданского сектора.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред