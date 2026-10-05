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Полмиллиона мобилизованных не спасут Кремль: Жданов назвал слабые места армии РФ

Анна Ярославская
5 октября 2026, 11:52
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Оккупационная армия упирается в дефицит артиллерии, бронетехники и топлива, а боеспособность ее пехоты стремительно падает.
Мобилизация в России
Мобилизация в России - Жданов объяснил, почему она не изменит ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Ключевые тезисы:

  • Жданов сомневается, что РФ способна провести масштабную мобилизацию
  • Качество российской пехоты существенно упало за два года
  • Армии РФ не хватает артсистем, танков и топлива

Даже если Кремль поставит под ружье до полумиллиона человек, это не обеспечит России перелома на фронте до конца года. Армия РФ упирается в дефицит артиллерии, бронетехники и топлива, а боеспособность ее личного состава заметно снижается. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

Теоретически такой прирост войск мог бы осложнить для ВСУ удержание позиций. Однако эксперт сомневается, что Москва способна провести даже значительно более скромный призыв, ведь внутренние риски для Кремля слишком высоки.

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"Ведь в России из-за возможного усиления мобилизации панические настроения, и разведка это подтверждает. Все российские политики – от Путина и до местных царьков – хором уверяют россиян, что никакой мобилизации не будет", - отметил Жданов.

Причину такого единодушия власти полковник объясняет страхом перед внутренней дестабилизацией. Как поведут себя россияне, когда начнутся облавы, по его словам, покажет только время.

"Потому что в России случится социальный взрыв, если сказать, что будет мобилизация. Тогда Россию ждет классический "русский бунт, бессмысленный и беспощадный". А Путин боится этого больше всего", - подчеркнул эксперт.

Пехота теряет боеспособность

Отдельная проблема для российского командования связана с теми, кто уже находится на передовой. По наблюдениям с украинской стороны фронта, эта тенденция только усиливается.

"Наши командиры отмечают, что качество российской пехоты на сегодняшний день очень существенно снизилось. Это уже не та пехота, которая была даже два года назад: это разные солдаты, с очень отличающимся уровнем мотивации", - рассказал Жданов.

Принудительно собранное пополнение, убежден полковник, лишь ускорит деградацию войск.

"А если в российской армии появятся "бусифицированные", то качество личного состава будет намного хуже, чем сейчас. Так что даже увеличение численности армии России не поможет и не переломит ситуацию на поле боя на ее пользу", - считает эксперт.

Арсеналы опустели

Еще более серьезное ограничение для Москвы носит материальный характер. Даже сформировав маршевые роты, Россия не сможет их вооружить.

"Один пример: 50 тысяч артиллерийских систем выведены из строя. А в 30-40 тысяч единиц оценивались запасы Советского Союза. То есть Россия выгребла все, даже ржавые стволы, которые были на хранении", - подчеркнул Жданов.

По его словам, поставки из КНДР продолжаются, однако их объемов недостаточно, чтобы закрыть пробелы. В результате интенсивность огневого давления резко упала.

"Сегодня российская "арта" больше 3 тысяч выстрелов в сутки выдать не может физически – нечем: не хватает и снарядов, и артсистем", - пояснил полковник.

Аналогичная картина, по оценке эксперта, и с бронетехникой, производство которой в России мизерное.

"РФ может собрать до батальона танков в год и, может быть, столько же восстановить. Но это капля в море для того фронта, который приходится держать", - отметил он.

Еще одним узким местом стало горючее. Жданов обратил внимание на жалобы прокремлевских Z-военкоров: после удара по Московскому НПЗ в Капотне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, по его словам, получил приказ Кремля срочно перебросить в столицу запасы, накопленные для осеннего наступления.

"И это очередное проявление страхов Путина: он боится, что очереди на заправках в Москве спровоцируют социальное напряжение и протесты. А это значит, что танки будет нечем заправлять, и вновь появятся лимиты на фронте. Канистра на танк – это просто "слезы" для танка", - резюмировал Жданов.

Мобилизация в России - новости

Как писал Главред, Россия уже увеличивает набор людей в свою армию различными способами и планирует активнее привлекать иностранцев. Кроме того, Москва готовит новое развертывание военного контингента из Северной Кореи.

Согласно данным Главного управления разведки и Службы внешней разведки, страна-агрессор Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. Наряду с этим в РФ будет проходить набор по контрактам.

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран убежден, что массовая мобилизация еще 500 тысяч россиян может стать серьезным ударом по экономике страны-агрессора РФ, которая уже утратила запас прочности гражданского сектора.

Мобилизация в РФ может обернуться против Кремля: мнение военного

Полковник Хемиш де Бреттон-Гордон убежден, что российский диктатор Владимир Путин рискует мобилизовать не просто еще одну волну бойцов для фронта, а армию, которая впоследствии может заставить его завершить войну против Украины.

По его словам, новая волна мобилизации численностью от 300 тысяч человек способна кардинально изменить политическую ситуацию в России, ведь впервые война рискует затронуть состоятельные городские семьи.

"Впервые война может начать проникать глубоко в обеспеченные семьи западного российского среднего класса. Внезапно на смерть на Донбасс может быть отправлен не сын какой-то чеченской или татарской матери, не освобожденный из тюрьмы преступник и не иностранный наемник, а их собственные сыновья", - отметил полковник.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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