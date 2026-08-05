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Путин "выстрелит себе в ногу": чем обернется мобилизация ещё 500 тысяч россиян.

Юрий Берендий
5 августа 2026, 23:01
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Новая волна мобилизации 500 тысяч человек станет ударом по истощённой экономике РФ.

Путин
Мобилизация 500 тысяч россиян разрушит экономику РФ - экономист Виталий Шапран / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы

  • Новая мобилизация усугубит кризис экономики РФ
  • Гражданский сектор уже не в состоянии покрывать военные расходы

Массовая мобилизация ещё 500 тысяч россиян может стать серьёзным ударом по экономике страны-агрессора РФ, которая уже потеряла запас прочности гражданского сектора. По мнению экономиста Виталия Шапрана, такой шаг лишь усугубит кризис и еще больше ослабит возможности Кремля финансировать войну. Об этом сообщил экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран в интервью "Главреду".

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Эксперт отмечает, что российская экономика уже длительное время находится в кризисной фазе, а положительная статистика в значительной степени держится лишь за счет военно-промышленного комплекса.

"Россия вступила в стадию затяжного кризиса. Мы наблюдаем рост бюджетного дефицита. Видно, что если исключить из экономики военно-промышленный комплекс и смежные отрасли, то гражданский сектор не растет. Точек роста там фактически всего три: ИТ, фармацевтика и производство удобрений. Все остальное сокращается или закрывается", - отметил Шапран.

По его словам, дополнительные внешние ресурсы уже не способны компенсировать внутренние проблемы, а сотрудничество с Китаем происходит на невыгодных для Москвы условиях.

"Китай напрямую денег России не дает. Он что-то покупает, например золото, но ведет себя примерно как человек, который скупает что-то у неблагополучных продавцов за бесценок. Хотите продать нефть - пожалуйста. Хотите поставлять газ по новому газопроводу по 50 долларов за тысячу кубометров - тоже пожалуйста. Для России проблема заключается в том, что гражданский сектор уже не способен обеспечивать военную машину", - подчеркнул он.

Экономист обращает внимание на то, что Кремль уже активно расходует свои резервы, а возможности поддерживать экономику постепенно сокращаются.

"В резервах у них фактически осталось только золото. С начала 2026 года россияне, по моим оценкам, продали около 44 тонн золота. Того запаса прочности в гражданских отраслях, который у них был даже в начале 2024 года, сейчас уже нет. Они растратили оборотные средства", - сказал Шапран.

Отдельным подтверждением ухудшения ситуации он называет рыночные показатели и состояние крупнейших российских компаний.

"Практически все гражданские отрасли находятся в глубоком минусе. Кроме того, уже 18 недель подряд падает индекс Московской биржи. Там представлены акции крупнейших компаний и банков: "Сбер", ВТБ, "Газпром", "Роснефть" и другие. Если взглянуть даже на американский рынок 1970-х годов или на немецкий индекс DAX, то подобных случаев почти не найдётся. Это аномальное явление, свидетельствующее о глубокой стагнации", - сказал он.

Смотритевидеоинтервью Виталия Шапрана Главреду о последствиях ударов по складам в России:

Экономист Алексей Шапран отметил, что Кремль может манипулировать официальной статистикой, включая в неё показатели военно-промышленного комплекса и демонстрируя рост ВВП, однако реальное состояние российской экономики свидетельствует не только о рецессии, но и о сегментированной депрессии.

По его словам, рыночные индикаторы четко указывают на ухудшение экономической ситуации. По мнению эксперта, у России нет достаточного запаса прочности для длительного противостояния, расширения войны или дальнейшей эскалации. Он также отметил, что для открытия нового направления фронта, в частности с территории Беларуси, требуются значительные финансовые ресурсы. Шапран добавил, что, хотя и не является военным финансистом, регулярно общается со специалистами ВСУ, занимающимися финансовым обеспечением, и это подтверждает его оценки.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, политолог Владимир Фесенко рассказал о плане Вашингтона по нанесению ударов по России. Фесенко подчеркнул, что США помогают Украине в нанесении ударов по российской территории. По его словам, это включает предоставление спутниковой разведывательной информации и отмену ограничений на удары по вражеской территории, ведь Россия является потенциальным военным противником США.

Политический эксперт Тарас Загородний заявил, что мировой рынок нефти уже в меньшей степени зависит от российской продукции. Загородний отметил, что мир адаптировался и нашел обходные пути поставки нефти. Он также сообщил, что Кремль получил примерно 8 миллиардов долларов от блокирования Ормузского пролива.

Экономист Виталий Шапран констатировал, что для России критической является реальная цена её нефти на мировом рынке. Шапран заметил, что при цене на нефть в 40–45 долларов экономика начинает задыхаться. По его оценкам, в случае сохранения таких цен ситуация для Кремля может стать критической в течение трёх-шести месяцев.

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О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.

В 2007–2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018–2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.

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