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США помогают Украине наносить удары по России: эксперт раскрыл план Вашингтона

Анна Косик
9 июля 2026, 15:26
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Благодаря помощи американцев Силам обороны удается обходить системы ПВО противника.
трамп, зеленский, атака на рф
Трамп приятно удивлен работой украинских военных / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Что сказал Фесенко:

  • США помогают Украине наносить удары по России
  • У Украины теперь нет ограничений со стороны американцев в отношении ударов по вражеской территории
  • США извлекают выгоду из помощи Украине

Президент США Дональд Трамп положительно оценил удары Украины вглубь территории страны-агрессора России. Для американского лидера главное, что атаки на РФ способствуют окончанию войны.

Поэтому США помогают Украине наносить эти удары. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

видео дня

По его словам, об этом свидетельствует заявление госсекретаря США Марка Рубио. То есть речь идет не просто о разрешении Украине наносить удары по России, а именно о помощи.

"Мы уже давно действуем без разрешений. Раньше мы зависели от американских разрешений, потому что США бесплатно предоставляли нам оружие. Теперь они его не предоставляют - мы покупаем его. Поэтому у нас нет обязательств и ограничений, где, как и каким образом использовать приобретенное американское вооружение", - пояснил эксперт.

Какую помощь Украина получает от США

По мнению Фесенко, помощь, о которой заявил Рубио, заключается в предоставлении Украине спутниковой разведывательной информации. Речь идет о точных координатах целей и о том, как до этих целей добраться.

"Приведу самый простой пример. Наши дроны атаковали Омский НПЗ - это примерно 2,5 тысячи км, за Уралом. Чтобы добраться туда, нужно обойти многочисленные российские системы ПВО. А их на этом маршруте очень много. Но даже если говорить об ударах по Москве, например, по НПЗ в Капотне, ситуация аналогична. Думаю, именно в этом смысле американская разведывательная информация чрезвычайно полезна: она позволяет нам обходить российские системы ПВО", - пояснил эксперт.

Московский НПЗ
Московский НПЗ / Инфографика: Главред

В то же время у американцев есть и собственные интересы в оказании такой помощи Украине, ведь Россия остается потенциальным военным противником США. Они видят, где именно расположены российские системы ПВО, как они работают и как их можно обходить.

Как Украина может выиграть войну за счет ударов по РФ

Главред писал, что, по мнению аналитиков Bild, Украина кардинально меняет стратегию ведения войны, делая ставку на зрелищные и регулярные атаки беспилотников вглубь территории РФ.

После относительного затишья на линии фронта, продолжающегося с момента контрнаступления 2023 года, Киев демонстрирует новую тактику изнурения врага. Поэтому теперь успех Украины заключается не в быстрых прорывах, а в трёхкомпонентной формуле: стабилизация фронта, изоляция Крыма и разрушение логистики агрессора. Именно это должно стать тем рычагом, который заставит Кремль сесть за стол переговоров.

Удары Украины по территории РФ - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что 9 июля подразделения Сил обороны Украины поразили резервное хранилище для накопления и хранения топлива на расстоянии около 800 километров от линии фронта.

Накануне также сообщалось, что в эту ночь под ударом оказались объекты топливно-энергетического комплекса, в результате чего на двух нефтебазах вспыхнули масштабные пожары.

Ранее, 7 июля, в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников, из которых ПВО якобы сбила не менее 36 дронов, двигавшихся в сторону Москвы.

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О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958 года, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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ПВО НПЗ Дональд Трамп Владимир Фесенко война России и Украины Удары вглубь РФ
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