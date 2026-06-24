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Украина может выиграть войну: какая стратегия ВСУ вынудит Путина к переговорам

Дарья Пшеничник
24 июня 2026, 10:04
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Военный эксперт Франц-Штефан Гади убежден, что успех Украины по-прежнему вполне возможен.

Украина может выиграть войну: какая стратегия ВСУ вынудит Путина к переговорам
Сможет ли Украина выиграть войну / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/56brigade, facebook.com/22ombr

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Главное из новости:

  • Украина наращивает удары дронами вглубь России
  • Ключ к победе — полная изоляция Крыма
  • Удары по тылу могут заставить Путина сесть за стол переговоров

Украина кардинально меняет стратегию ведения войны, делая ставку на зрелищные и регулярные атаки беспилотников вглубь территории РФ. После относительного затишья на линии фронта, продолжающегося с момента контрнаступления 2023 года, Киев демонстрирует новую тактику изнурения противника.

По оценкам аналитиков немецкого издания Bild, успех Украины теперь заключается не в быстрых прорывах, а в трёхкомпонентной формуле: стабилизация фронта, изоляция Крыма и разрушение логистики агрессора. Именно это должно стать тем рычагом, который заставит Кремль сесть за стол переговоров.

Новая стратегия: перенос войны на территорию РФ

В последнее время масштабные удары украинских дронов всё чаще парализуют российские аэропорты, уничтожают нефтебазы и прерывают поставки оружия. Эксперты сходятся во мнении, что это давление имеет критически важное значение.

Эксперт по вопросам Украины Нико Ланге убежден, что главный шанс Киева — игнорировать прежние предостережения западных партнеров и смело наносить удары вглубь России.

"Если война в России приведет к политической дестабилизации, Путин может оказаться готовым к переговорам", — подчеркивает Ланге.

В то же времявоенныйэксперт Франц-Штефан Гади отмечает, что беспилотные системы средней дальности сейчас оказывают ключевое давление, поражая противовоздушную оборону (ПВО), логистические узлы и скопления войск противника. По его мнению, реалистичный успех — это отрезать Крым от снабжения, заставив РФ покинуть часть оккупированного юга из-за невозможности удерживать там армию.

Что на самом деле является победным финалом для Украины

Военный аналитик Густав Грессель призывает реалистично смотреть на термин "победа". Он подчеркивает, что речь не идет о физическом завоевании России.

Настоящие критерии украинской победы:

  • сохранение суверенитета и полная независимость от внешнего диктата Кремля;
  • максимальное снижение риска повторного нападения РФ в будущем;
  • постепенное восстановление территориальной целостности.

При этом текущие масштабные налеты беспилотников на РФ Грессель пока классифицирует как эффективную "психологическую войну".

Фактор времени и козыри Кремля: почему "окно возможностей" ограничено

Несмотря на очевидные успехи Украины в небе, аналитики Bild предупреждают о серьезных рисках, поскольку российская армия по-прежнему продолжает медленное ползучее наступление.

  • Риск новой мобилизации в РФ: главный вопрос — решится ли Владимир Путин повторить масштабную мобилизационную волну образца осени 2022 года, чтобы перебросить на фронт "свежее" пушечное мясо.
  • Краткосрочность технологического преимущества: Франц-Штефан Гади напоминает, что преимущество в технологиях дроновых ударов на войне обычно длится недолго — всего 3–4 месяца. Если Россия сможет адаптироваться, ликвидировать это отставание и привлечь новые людские ресурсы, окно возможностей для Украины начнёт закрываться.
  • Главный вывод аналитиков: в нынешних условиях удержание стабильной линии разграничения в сочетании с полной огневой блокадой оккупированного Крыма станет для Киева фундаментальным стратегическим успехом.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о закрытых контактах с Киевом. Он подчеркнул, что секретные переговоры могут повлиять на дальнейший переговорный процесс и требуют тщательного отбора каналов коммуникации, что подтвердило заинтересованность обеих сторон в косвенном диалоге. На данный момент подробности остаются ограниченными.

Отметим, что политолог Игорь Чаленко в ходе интервью высказал мнение о перспективах прямого диалога. По его словам, новый формат переговоров с привлечением европейских игроков смог бы наполнить предыдущие договоренности содержанием и повлиять на дальнейшую координацию санкционных и безопасности мер.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно инициативы встречи на полях международного саммита. Президент отметил, что встреча на саммите G7 могла бы стать платформой для предметных переговоров, и призвал профильные ведомства оперативно согласовать подходы к подготовке такого формата переговоров.

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Об источнике: Bild

Bild — самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Её платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6 % меньше, чем в 1998 году. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты привёл к появлению медиабренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag выпускает несколько печатных изданий и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, просуществовавшим всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровой формат.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков она является крупнейшей в Европе и десятой в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de был самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетили около 25 миллионов человек.

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