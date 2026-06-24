Когда Крещение Руси-Украины: главные церковные даты июля 2026 года

В июле верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи, День Крещения Руси-Украины, а также другие важные даты церковного года.

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Главные церковные даты июля 2026 года / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Православные праздники по новому стилю в июле 2026 года

Когда будет заговенье на Успенский пост

Июль 2026 в православном календаре Украины по новому стилю наполнен важными церковными датами, днями памяти святых, великими праздниками и периодами подготовки к посту.

В июле верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи, день святого равноапостольного князя Владимира, День Крещения Руси-Украины, память пророка Ильи, великомученика и целителя Пантелеймона, равноапостольной княгини Ольги, а также другие важные даты церковного года.

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Главред собрал полный православный календарь на июль 2026 по новому стилю, чтобы легко ориентироваться в праздничных датах, постах и днях памяти святых.

Новый церковный православный календарь на июль 2026

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский стиль фиксированные церковные даты были сдвинуты на 13 дней. Это привело к тому, что многие важные православные праздники теперь отмечаются в другие даты, чем ранее по старому стилю.

Православные праздники по новому стилю в июле 2026 года:

1.07 - свв. бессрр. Космы и Дамиана.

2.07 - Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, свтт. Фотия, митр. Киевского и всея Руси, и Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и Сан-Франциского, чудотворца, Ахтырской иконы Божией Матери.

3.07 - прп. Анатолиев, затворников, в Ближних пещерах и в Дальних пещерах.

4.07 - свт. Андрея, архиеп. Критского.

5.07 - прп. Афанасия Афонского.

6.07 - прп. Сисоя, схимника Киево-Печерского, в дальних пещерах, обретение мощей прав. девы Юлиании, кн. Ольшанской.

7.07 - прпп. Иова и Феодосия Манявских.

8.07 - вмч. Прокопия.

9.07 - сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.

10.07 - преп. Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества, прп. Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

11.07 - равноап. Ольги, вел. кн. Киевской, в святом крещении Елены (день княгини Ольги).

12.07 - мчч. Феодора, варяга, и сына его, Иоанна, в Киеве, прп. Паисия Святогорца.

13.07 - память свв. отцов шестерых Вселенских соборов, Собор архангела Гавриила, прославление свт. Софрония (Кришталевского), еп. Иркутского.

14.07 - блгв. Оскольда, первомученика Киевского, в св. крещении Николая.

15.07 - равноап. вел. кн. Владимира, в св. крещении Василия (день князя Владимира), День крещения Руси-Украины.

16.07 - прп. Иоанна Вишенского, Святогорца.

17.07 - вмц. Марины (Маргариты) Антиохийской.

18.07 - прп. Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

19.07 - прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

20.07 - прор. Ильи, обретение мощей прмч. Афанасия Берестейского.

21.07 - прпп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

22.07 - мироносицы равноап. Марии Магдалины.

23.07 - Почаевской иконы Божией Матери.

24.07 - мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида, прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского.

25.07 - Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.

26.07 - прп. Мойсея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, свт. Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.

27.07 - вмч. и целителя Пантелеймона.

28.07 - прп. Иова Угольского.

29.07 - мч. Даниила (Кушнира) Млиевского.

30.07 - апп. от 70-ти: Силы, Силуана, Андроника и других.

31.07 - предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня, заговенье на Успенский пост.

Заговенье на Успенский пост - последний день перед началом поста (в 2025 году он начинается 1 августа).

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