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"Мы не язычники": священник ПЦУ рассказал, стоит ли праздновать Ивана Купала

Руслана Заклинская
23 июня 2026, 17:14
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В ПЦУ призвали украинцев отказаться от популярных купальских забавок.
Как правильно отмечать день Рождества Иоанна Крестителя / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Каково происхождение названия "Ивана Купала" и является ли оно христианским
  • Празднуют ли христиане Ивана Купала
  • Можно ли христианам плести венки, прыгать через огонь или гадать

В период празднования так называемого Ивана Купала каждый год возникают дискуссии о сочетании народных традиций, языческих обрядов и христианской веры. Часть людей до сих пор соблюдает обычаи, связанные с венками, кострами и поиском мифического цветка папоротника, однако в церковной среде к таким практикам относятся критически.

Главред узнал, что на самом деле означает этот праздник.

видео дня

Празднуют ли христиане Ивана Купала

По словам представителя Православной церкви Украины Юлиана Тимчука, название "Ивана Купала" не является христианским и связано с язычеством. В то же время в церковном календаре отмечается Рождество святого Иоанна Крестителя — одного из важнейших святых в христианстве.

"Мы, как христиане, празднуем Рождество пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. И для нас будет унизительно говорить, что это "Ивана Купала", языческий праздник, который когда-то отмечали", — подчеркнул Тимчук в видео в TikTok.

Он подчеркивает, что в церковном календаре есть только три дня, в которые отмечается рождение святых: Рождество Иисуса Христа, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Крестителя.

Можно ли плести венки на Ивана

Священник подчеркнул, что христиане не должны отмечать языческие традиции, связанные с купальскими обрядами, в частности гадания, прыжки через огонь или ритуалы с венками. Он отметил, что река или природа не являются объектами обрядов, а имеют практическое назначение и требуют бережного отношения.

Юлиан Тимчук подчеркивает, что христианская вера несовместима с практиками гадания или магических ритуалов.

"Мы не язычники, мы верующие люди", — подчеркнул он.

Смотрите видео с объяснением священника:

Отец Юлиан призвал верующих отказываться от языческих практик, не гадать и не смешивать веру с народными суевериями. Вместо этого он посоветовал в этот день посетить храм.

Как христиане должны праздновать Рождество Иоанна Крестителя

По словам священника ПЦУ, в этот день верующие должны поминать Иоанна Крестителя как важную фигуру христианской истории. Он подчеркнул, что вместо обрядов стоит посетить храм, помолиться, приступить к исповеди и причастию.

"Иоанн Креститель, будучи величайшим из рожденных женщинами, достоин того, чтобы мы его праздновали. Откажитесь от всяких Купал, откажитесь от всяких гаданий, будьте христианами, молитесь и обязательно в этот день пойдите в храм Божий. А хотите хорошую традицию? Приступите к исповеди и причастию", — подытожил священник.

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О персоне: Юлиан Тимчук

Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

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